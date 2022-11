Roman Reigns écrase Miz, Alexa Bliss et Asuka Reign Supreme

Avec un autre méga événement de la WWE, le joyau de la couronne, le champion universel Roman Reigns était sur place pour promouvoir son match pour le championnat incontesté de la WWE contre la nouvelle sensation de la promotion, Logan Paul. Lors d’un épisode glaçant de Monday Night RAW, Alexa Bliss et Asuka se sont affrontées contre Damage CTRL pour la WWE Women’s Tag Team Champion.

Les mastodontes Brock Lesnar et Bobby Lashley se sont livrés à une autre bagarre dans les vestiaires, Reigns a assommé The Miz et Matt Riddle a verrouillé les cornes contre Otis dans un Trick or Street Fight intéressant. L’épisode de la nuit d’Halloween était bourré d’action et plein de drame.

Plongeons-nous dans la pléthore de combats qui ont abouti à l’épisode :

Segment d’ouverture: Bianca Belair contre Nikki Cross

RAW a commencé avec Belair se dirigeant vers l’arène pour son combat contre le retour de Cross. L’ancien presque super-héros est apparu ressemblant davantage à la Nikki que nous connaissons de NXT, mais légèrement plus à la mode qu’elle ne l’était pendant ses jours de santé mentale.

L’EST l’a reculée jusqu’à un coin et a commencé à décharger. Cross a essayé de l’éliminer avec un coucher de soleil, mais Belair était trop robuste pour elle. Dommages CTRL est arrivé pour distraire l’arbitre et décimer Belair, mais Cross a refusé de prendre leur aide. Elle a éliminé les trois combattants avant que Belair ne la frappe avec le KOD. L’EST a gagné, mais Bayley et ses cohortes ont lancé un assaut pur et simple sur Belair.

Seth Rollins contre Austin Theory Feud continue

M. Money in the Bank Austin Theory a affronté un champion américain Seth “Freakin” Rollins lundi soir RAW. Le match a été électrisant dès le début alors que deux des meilleurs du secteur ont verrouillé les cornes sur l’épisode.

Dans le match, Rollins a tenté trois plongeons vers l’extérieur mais a été arrêté avant le troisième, Theory tentant sa propre manœuvre d’attaque. Rollins a contré son mouvement avec la flèche du faucon. M. Money in the Bank et The Visionary ont échangé de nombreuses tentatives de chute, et le Blockbuster permanent de Theory à Rollins a presque scellé la victoire.

Theory a tenté d’assommer Rollins avec le Pedigree, mais The Visionary a répliqué avec le Stomp, remportant la victoire durement disputée.

Match en simple : Damian Priest contre Karl Anderson

Lors de cette édition d’Halloween de Raw, Karl Anderson de The OC a affronté un membre de The Judgment Day dans Damian Priest. Anderson a exécuté un spine-buster dans le style de son idole, Arn Anderson. Anderson a stupéfié la foule en contrant Priest et en l’enroulant pour la victoire. Après le combat, The Judgment Day a profité du jeu des nombres en frappant Gallows sous la ceinture avec Rhea Ripley.

Combat de rue «Trick or Treat»: Matt Riddle contre Otis

JBL et Baron Corbin ont eu une partie promotionnelle dans laquelle Corbin a éliminé R-Truth. Même la vérité n’a pas pu racheter cette section. La WWE a fait participer Otis et Riddle à un Trick or Treat Street Fight cette semaine pour célébrer Halloween. Elias et Chad Gable étaient tous deux présents pour montrer leur soutien à leurs homologues respectifs. Jedusor a gagné après qu’Elias ait placé une citrouille sur la tête d’Otis, permettant au frère de frapper le RKO pour la broche.

Le Miz affronte Mustafa Ali

Après avoir fait oublier Superman-Punched par Roman Reigns, The Miz a tout tenté pour sortir de sa bataille avec Mustafa Ali, mais Ali a persévéré et a poussé The Awesome One sur le ring. Dexter Lumis a terrifié The Miz une fois de plus et a tenté de le kidnapper. Le Miz s’est échappé mais a été confronté sur le ring par Ali, qui l’a surpris et a frappé le 450 Splash pour une victoire décisive.

Championnat féminin par équipe : Dakota Kai et Iyo Sky contre Alexa Bliss et Asuka

Alexa Bliss et Asuka ont appelé leur coup quelques instants après avoir fait leur retour triomphal, face à Damage CTRL pour les championnats par équipe féminins de la WWE.

Quand Asuka et IYO SKY se sont affrontés sur le ring, l’univers de la WWE a éclaté, avec Asuka en tête. SKY a exploité les hauteurs de la corde supérieure à la perfection jusqu’à ce qu’elle soit stoppée par Asuka après être montée une à plusieurs fois. SKY a rapidement verrouillé Asuka Lock, mais Bayley a détourné l’arbitre, qui a raté la soumission. Asuka et Kai ont ensuite participé à une sorte de coup d’envoi, Kai gagnant avec un coup de pied vicieux.

Bayley a utilisé un formidable Bayley-to-Belly pour écraser Bianca Belair sur des tables dans la zone de production au bord du ring. Lorsque SKY’s Over the Moonsault n’a pas réussi à se connecter, Bliss a remporté les championnats par équipe féminins de la WWE pour elle-même et l’impératrice de demain en interprétant le Twisted Bliss sur SKY.

