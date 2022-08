Roman Reigns conserve son titre ; Logan Paul et Mysterios triomphent

L’événement phare de la WWE, SummerSlam, a offert un spectacle de drames à indice d’octane élevé et de batailles intenses le 31 juillet, dimanche. Lors de l’événement principal emblématique de la nuit au Nissan Stadium de Nashville, Brock Lesnar et Roman Reigns ont tout donné pour le titre de champion de la WWE. Le match féroce de Last Man Standing a été témoin de tout, des bagarres féroces à “The Beast” utilisant un tracteur pour soulever la moitié de l’anneau du sol.

Ailleurs, le championnat féminin de SmackDown a été défendu par Liv Morgan contre Ronda Rousey, et Becky Lynch a affronté Bianca Belair pour le championnat féminin de Raw.

Logan Paul était la principale attraction lorsqu’il a affronté The Miz, tandis que Pat McAfee est revenu sur le ring pour affronter Happy Corbin.

Tout cela et plus encore alors que nous jetons un coup d’œil à tous les temps forts de l’épisode bourré d’action de WWE SummerSlam :

Match pour le titre féminin RAW: Bianca Belair contre Becky Lynch

La rencontre d’ouverture de la soirée était un duel pour le championnat féminin RAW entre Belair et Lynch. Cette rivalité à long terme qui s’est étendue sur une année entière a été intense dès le départ.

La championne a utilisé son pouvoir pour dominer le challenger au début, donc Lynch a dû compter sur ses capacités techniques pour rester dans le match.

Belair s’est ensuite connecté avec un Spanish Fly, suivi du KOD pour sécuriser l’épingle et a conservé son championnat. Étonnamment, Lynch a tendu la main en signe de respect et ils se sont étreints pour un accueil chaleureux du public.

Match en simple : Logan Paul contre The Miz

Ciampa et Maryse ont rejoint The Miz sur le ring pour son combat attendu contre Logan Paul, son ancien partenaire de l’équipe de WrestleMania.

Le Miz a essayé de contrôler son adversaire recrue avec son expertise chevronnée, mais il s’est également appuyé sur Ciampa pour l’aider pendant que l’arbitre était préoccupé. Cependant, la musique d’AJ Styles a frappé juste au moment où l’arbitre tentait de lancer Ciampa depuis le bord du ring, et il est apparu de nulle part pour battre le compagnon de The Miz et l’a envoyé fuir dans la foule. Cela a permis à Paul de décrocher un avant-bras de tremplin pour un compte à deux, après quoi il a décroché son nouveau Skull-Crushing Finale pour assurer sa première victoire à la WWE.

Match pour le titre aux États-Unis : Bobby Lashley contre Theory

Theory a utilisé sa mallette Money in the Bank pour agresser Bobby Lashley qui faisait son entrée sur le ring. Le champion a déclaré qu’il pouvait continuer. Une fois que la cloche a sonné, The All Mighty a été soumis à un barrage de frappes et de démontages avant de pouvoir récupérer.

La théorie a tenté d’abandonner le duel à un moment donné, mais le champion a refusé l’idée. Lashley a jeté le joueur de 24 ans à plusieurs reprises contre la barricade avant de le ramener sur le ring. Lashley a remporté une victoire dominante après avoir connecté le Hurt Lock pour conserver son titre de champion des États-Unis.

Match par équipe : Mysterios vs Judgment Day

Dans un match sans disqualification, Rey et Dominik Mysterio ont affronté Finn Balor et Damien Priest. Les Mysterios ont pris un bon départ, Rey et Dominik exécutant de grands plongeons précoces avant que Dominik n’exécute un crossbody à la corde supérieure sur Finn Balor pour un premier compte de deux. Le jour du jugement a lentement récupéré et a pris le contrôle du match. Mais tout d’un coup, les lumières se sont éteintes et Edge est revenu en trombe sur le ring, lançant des lances à la fois sur Balor et sur Priest. Cela a aidé les Mysterios à connecter un double 619 sur Balor pour la victoire.

Match en simple : Happy Corbin contre Pat McAfee

La prochaine étape était une revanche entre Pat McAfee et Happy Corbin. Ils n’allaient pas participer à un concours régulier après que le combat ait été retiré du ring en moins d’une minute. McAfee a gagné avec un coup bas suivi d’un retournement au coucher du soleil après que l’arbitre ait été assommé pendant un certain temps.

Match de championnat par équipe de la WWE: The Usos vs The Street Profits

Le vétéran Jeff Jarrett est entré sur le ring en tant qu’arbitre invité spécial pour le combat de championnat par équipe incontesté The Usos vs The Street Profits. Les Usos ont pris le contrôle de Dawkins dès le début, mais Jarrett faisait un excellent travail en s’assurant que les champions ne le doublent pas trop.

Les Usos ont surclassé Ford et l’ont jeté dans le public, puis ils ont renversé Dawkins avec leur finisseur pour l’épingle et ont conservé leur titre.

Titre féminin de SmackDown : Liv Morgan contre Ronda Rousey

Liv Morgan prenant Ronda Rousey était l’avant-dernier match de la soirée. Morgan a tenté d’être proactive dès la cloche, mais le genou courant et le lancer rapide de Rousey ont établi son contrôle dans le match.

Le champion a décroché une rafale de coups de poing et de pied, mais un seul coup de pied féroce de l’ancienne star de l’UFC a suffi à assommer le champion. Morgan a fini par épingler Rousey tout en tapant simultanément, mais parce que l’officiel n’a repéré que l’épingle, le champion a été proclamé vainqueur. Une Ronda frustrée a perdu son sang-froid et a agressé à la fois son adversaire et l’arbitre.

Événement principal; Match du dernier homme debout: Roman Reigns contre Brock Lesnar

Alors que la plus grande attraction de la nuit se déroulait, Lesnar est arrivé sur le ring dans un tracteur avec un chargeur frontal attaché, et il a posé dans le scoop alors qu’il faisait sa propre introduction. Pendant que Reigns attendait, la Bête Incarnée lui sauta dessus pour lancer le match.

Ils ont immédiatement quitté le ring et ont commencé à s’agresser avec tout ce qu’ils pouvaient trouver. Les deux puissances ont marché dans la foule, ont utilisé des coups de pied arrêtés, ont utilisé des armes et ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour infliger davantage de douleur.

Lesnar a utilisé le tracteur pour soulever un côté du ring, envoyant Reigns s’effondrer au sol. Les Usos ont attaqué The Beast, mais il a facilement envoyé les deux frères avant de faire exploser Paul Heyman avec un F-5 à travers la table d’annonce.

Pour garder Lesnar pour le compte de 10, Reigns et The Usos ont dû l’enterrer sous tout ce qu’ils pouvaient trouver. Le champion de la WWE a conservé son titre après l’une des rencontres les plus folles et les plus exténuantes de l’année

