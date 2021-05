Roman Reigns conserve; Mysterios Create History Winning Tag Team Gold

Le premier PPV de la WWE après Wrestlemania 37 a vu cinq combats de championnat dont quatre ont été retenus et le seul titre à changer de main à la WWE Wrestlemania Backlash était le WWE Smackdown Tag Team Championship avec Rey Mysterio et son fils Dominik Mysterio remportant le championnat WWE SmackDown Tag Team de Dolph Ziggler Et Robert Roode. Ils ont créé l’histoire, devenant le premier duo père-fils à remporter les titres par équipe à la WWE.

Voici les résultats complets de WWE Wrestlemania Backlash:

Roman Reigns a battu Cesaro pour conserver le championnat universel de la WWE

Reigns a continué sa course dominante en tant que chef de la table et malgré un effort fougueux de Cesaro, Reigns avait cela dans le sac en soumettant Cesaro avec une guillotine pour conserver le championnat Universal. Cesaro n’a pas nui à sa réputation de joueur à gros sous et s’est bien débrouillé avec d’énormes mouvements pour éloigner Reigns de son terrain. Après le match, Seth Rollins a vicieusement attaqué Cesaro, déclenchant son prochain grand programme et une poussée soutenue pour lui en tant que lutteur en simple.

Bobby Lashley a battu Braun Strowman et Drew McIntyre pour conserver le championnat de la WWE

Strowman et McIntyre ont travaillé la majeure partie du match avec Lashley mis hors de l’équation tôt. mais il a fait une ligne droite au milieu après que McIntyre a frappé un Claymore sur Strowman. Lashley a poussé McIntyre de côté et a frappé Stowman avec une sphère pour conserver le titre

Bianca Belair a battu Bayley pour conserver le WWE Women’s SmackDown Championship

Bianca Belair a réussi une première défense réussie de son titre, qu’elle a remporté à Wrestlemania 37 en épinglant Bayley dans un match court soigné, mais l’arrivée ne s’est pas déroulée comme prévu. Belair a opté pour la goupille à enrouler et l’arbitre a compté jusqu’à trois, même si les épaules de Bayley n’étaient pas sur le tapis.

Rey et Dominik Mysterio battent Dolph Ziggler et Robert Roode pour remporter le WWE SmackDown Tag Team Championship

Rey Mysterio a travaillé la majeure partie du match après qu’un Dominik blessé ait été retiré dans les coulisses avant le début du match. Roode et Ziggler ont bien travaillé avec le luchador seulement pour voir Dominik faire son chemin et après avoir enduré une autre punition, il s’est associé à l’éclaboussure de grenouille sur Roode pour remporter son premier titre à la WWE.

Rhea Ripley a battu Charlotte Flair et Asuka pour conserver le WWE Women’s RAW Championship

Le premier vrai défi de Ripley était un gros défi et les trois lutteurs ont fait un solide spectacle pour voir Ripley profiter d’une erreur de Charlotte, après que la reine eut éliminé Asuka avec une botte au visage. Mais Ripley a trouvé un moyen de conserver son titre. Le fait que Charlotte n’ait pas figuré dans le tombé est assez signe, nous allons voir plus de Charlotte et Ripley.

Sheamus a battu Ricochet

Un match amusant imprpmtu avec le championnat des États-Unis pas en jeu, Ricochet a eu du temps d’antenne décent mais Sheamus était dominant. Après le match, Ricochet a volé la veste et le chapeau de Sheamus.

