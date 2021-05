Roman Reigns conserve le titre de champion universel

L’épisode du vendredi soir de WWE Smackdown était rempli de sensations fortes et d’action. Il y a eu une action de haut niveau, un drame intense et des moments forts. Dans l’épisode, Roman Reigns a battu Daniel Bryan afin de conserver le titre de championnat universel. De plus, Tamina et Natalya ont battu Shayna Baszler et Nia Jax. En dehors de cela, le duo de femmes gagnantes a attaqué les deux autres femmes alors qu’elles étaient dans les coulisses.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé dans l’épisode bourré d’action de WWE Smackdown le 30 avril:

Tamina et Natalya contre Shayna Baszler et Nia Jax: Tamina et Natalya ont battu Shayna et Nia via une chute. Tamina a attaqué Baszler avec un splash. En dehors du match officiel, l’équipe gagnante avait attaqué Baszler et Jax en coulisses.

Championnat universel – Roman Reigns (c) contre Daniel Bryan:Roman Reigns a réussi à conserver son titre après avoir battu Daniel Bryan par soumission. Ce combat comprenait tout ce qu’un fan de la WWE voudrait voir dans un match. Il y a eu du drame, des moments de rongement des ongles et, surtout, des mouvements stellaires. Les deux parties ont fait de leur mieux tout au long. Bryan a frappé le tenant du titre sur son genou et a presque endommagé son bras droit aussi. Cependant, Reigns a quand même réussi à vaincre Bryan avec un étranglement à guillotine.

Championnat Intercontinental – Big E vs Apollo Crews:Le match bourré d’action a vu Big E vaincre Apollo Crews par disqualification. Tout au long du match, Crews était en mode offensif et n’a laissé aucune possibilité d’attaquer Big E. Cependant, au cours du match, Big E a réussi à convertir le mode d’attaque Crews en défense après l’avoir impliqué en suplex ventre à ventre. Crews était au sommet du jeu de l’histoire tout au long et a même réussi un moonsault au sol. Le seul endroit où il a peut-être donné l’opportunité à Big E était après avoir raté l’assaut aérien à l’intérieur. Cela a donné à Big E l’occasion de prendre de l’élan et il n’a clairement pas laissé cela de côté.

The Street Profits et Bianca Belair contre Robert Roode, Dolph Ziggler et Bayley:Même avant le début du match, un combat s’est produit entre Bayley et Belair. Au cours du combat, Montez Ford a attaqué Roode menant à une victoire par tombé.

