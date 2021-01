Le dernier épisode de WWE SmackDown portait sur la signature du contrat pour le match de championnat universel au Royal Rumble entre le champion Roman Reigns et son adversaire Adam Pearce. Au cours de la nuit, l’événement a été mis en évidence et des modifications ont été apportées au contrat. Tout se déroulait selon le plan du Champion jusqu’à ce qu’il soit frappé avec un «Cannonball» après la signature du contrat.

Adam Pearce était censé affronter le champion universel Roman Reigns au Royal Rumble après que le chef de la table ait organisé sa victoire dans le match Gauntlet la semaine dernière, cependant, l’officiel de la WWE a déjoué son adversaire en nommant Kevin Owens de retour comme son remplaçant.

Résultats complets de SmackDown:

Shinsuke Nakamura bat. Jey Uso via pinfall

Jey Uso a pris une longueur d’avance dans ce match alors que Nakamura a accidentellement couru tête la première dans le poteau du ring, et Uso a profité pleinement de la tentative d’épingle. Cependant, la tache officielle que ses jambes étaient sur les cordes pour l’effet de levier et a renoncé au compte de trois. Uso a alors commencé à se disputer avec l’arbitre, ce qui a donné à Nakamura la chance de le frapper alors qu’il frappait un Kinshasa sur Jey pour la victoire.

Natalya bat. Liv Morgan via pinfall

Natalya, alias The BOAT, a remporté une victoire assez facile sur Liv Morgan avec une épingle à enrouler. Cela s’est produit après que Billie Kay a créé une agitation à l’intérieur du ring alors qu’elle tentait de fuir Tamina qui était venue soutenir Natalya.

Le roi Corbin a vaincu. Rey Mysterio via pinfall

Après une attaque brutale la semaine dernière, le roi Corbin a finalement affronté Rey Mysterio en tête-à-tête cette semaine. Corbin a dominé Mysterio pendant la majorité du match. Mysterio a une fois eu la chance de se préparer pour le 619 mais Corbin l’a attrapé avec le Deep Six. Corbin a attaqué le fils de Rey, Dominik à plusieurs reprises pendant le match et lorsque Dominik a perdu son sang-froid et a commencé à charger dans le cercle carré, Corbin a envoyé Rey dans son fils et l’a terminé avec End of Days pour la victoire.

Cesaro bat. Daniel Byran via pinfall

C’était un match aller-retour dès le début. Au début, c’est Daniel Bryan qui en a profité après que Cesaro eut pris une vilaine bosse sur la tête. Cesaro s’est ensuite battu dans le match et a appliqué le Sharpshooter qui a été contré par Bryan alors qu’il appliquait le Yes Lock. Cesaro a forcé de justesse la pause, mettant son pied sur la corde inférieure. Cesaro a ensuite livré un suplex vertical pour une quasi-chute. L’action a continué alors que Bryan se préparait pour le genou courant. Cependant, il n’a pas réussi car Cesaro l’a rattrapé à mi-course avec un uppercut et a terminé avec le Neutralizer pour la victoire.

Apollo Crews déf. Sami Zayn via pinfall

Les équipages ont pris un bon départ alors qu’il maîtrisait Zayn très tôt. Cependant, le maître stratège a riposté dans le match et a livré un suplex exploseur dans le coin. Les équipages ont récupéré, l’enroulant et tenant les collants pour la victoire. Ironiquement, quelques instants plus tôt, Zayn a été surpris en train d’essayer d’utiliser une poignée de collants, ce qui a conduit l’arbitre à casser l’épingle.

D’autres évènements:

« Ding Dong, Bonjour! » De Bayley créée avec l’invitée spéciale Bianca Belair

Les Street Profits ont été interviewés dans les coulisses

Sasha Banks a interrompu une interview de Carmella dans les coulisses