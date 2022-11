Roman Reigns bat Logan Paul; Bianca Belair conserve le titre féminin

Au WWE Crown Jewel, le champion universel incontesté de la WWE Roman Reigns a battu Logan Paul, Brock Lesnar a résisté à Bobby Lashley, la championne féminine de Raw Bianca Belair a survécu à Bayley dans un Last Woman Standing Match, Dakota Kai et IYO SKY ont récupéré les titres par équipe féminine de la WWE à Alexa Bliss & Asuka, champions incontestés par équipe de la WWE, les Usos ont vaincu les Brawling Brutes, et bien plus encore.

Roman Reigns bat Logan Paul pour conserver le championnat universel incontesté de la WWE

Dans les tons de sa victoire sur The Miz à SummerSlam, Paul a de nouveau volé dans les airs, écrasant Reigns avec une éclaboussure de grenouille à travers une table. Cela a conduit les Usos à venir vérifier Reigns avant de frapper l’entourage de Paul avec des superkicks.

Le frère de Logan, Jake Paul, est descendu sur le ring, frappant les deux Usos avec sa puissante main droite. Une énorme grenouille de Logan Paul à Reigns n’a pas pu sceller l’accord, et Solo Sikoa a frappé le ring et a commencé à aboyer avec Jake Paul.

Pendant l’agitation à l’extérieur du ring entre The Bloodline et les frères Paul, Reigns a récupéré et cloué Logan Paul avec un Superman Punch suivi d’une lance tonitruante pour continuer son règne légendaire.

Brock Lesnar bat Bobby Lashley

Une rivalité qui dure depuis près de 20 ans, Brock Lesnar et Bobby Lashley se sont affrontés pour la deuxième fois seulement de leur carrière légendaire. La dernière fois que les deux géants se sont affrontés dans un combat en simple, The All Mighty a remporté le championnat de la WWE de Lesnar.

Lashley a verrouillé le Hurt Lock, neutralisant Lesnar et le laissant tomber sur un genou avant que Lesnar ne s’en éteigne en utilisant le tendeur comme élan pour atterrir sur Lashley. Le All Mighty a continué à appliquer le Hurt Lock, mais Lesnar avait Lashley dans une combinaison épinglée, et l’arbitre a compté la chute pour donner la victoire à Lesnar.

Après le match, un Lashley livide a de nouveau giflé le Hurt Lock, punissant la Bête Incarnée pour avoir survécu.

Bianca Belair bat Bayley dans un Last Woman Standing Match pour conserver le titre féminin de Raw

Belair a utilisé sa propre innovation, piégeant Bayley dans une échelle placée entre les cordes inférieures. Bayley n’a pas pu sortir de la prison en acier et n’a pas pu répondre au compte de 10, laissant Belair la dernière femme debout.

Damage CTRL bat Alexa Bliss et Asuka pour remporter le WWE Women’s Tag Team Championship

Asuka a survécu à un coup de pied brutal de Kai et Bliss a tenté le Twisted Bliss, mais SKY a fourni une distraction qui a donné à Kai suffisamment de temps pour mettre ses genoux en l’air et les conduire dans la section médiane du Bliss aéroporté.

Alors que le chaos augmentait, Nikki Cross est apparue de nulle part pour frapper le casse-cou d’un pêcheur de la corde supérieure, permettant à Kai d’épingler Bliss et de faire de Damage CTRL deux fois champions par équipe féminine de la WWE.

Drew McIntyre bat. Karrion Kross dans un match en cage d’acier

McIntyre a cherché à s’échapper de la cage après un superplex glorieux, mais Scarlett a de nouveau joué le spoiler, pulvérisant McIntyre avec du gaz poivré avant qu’il ne puisse sortir. Cela a enragé McIntyre, qui a piégé Kross dans une serrure à la cheville et l’a fait exploser avec un Claymore sorti de nulle part pour laisser Kross allongé.

Scarlett a ensuite verrouillé la porte de la cage mais a fait une erreur lorsque McIntyre s’est échappé en passant par-dessus la cage d’acier, ce qui lui a donné suffisamment de temps pour gagner avant que Kross ne puisse ramper à travers la porte.

Le Jugement dernier bat The OC

Styles était sur le point de frapper Bálor avec l’avant-bras phénoménal, mais Rhea Ripley a laissé tomber Styles par derrière tandis que le dos de l’arbitre était tourné. Bálor a profité du coup de grâce pour remporter une énorme victoire pour le jour du jugement.

Braun Strowman bat Omos

Braun Strowman prouve qu’il est le monstre de tous les monstres dans la victoire sur Omos

Les Usos battent les Brawling Brutes pour conserver le championnat incontesté par équipe de la WWE

Les Usos ont presque remporté le match avec une double éclaboussure de la corde supérieure sur Butch, mais Holland a interrompu le tombé. Butch a ensuite cassé la main de Jey, la même que Jey a peut-être cassée lors de la tournée européenne.

Dans les derniers instants, les Usos ont remporté la victoire après avoir frappé un énorme 1D de la corde supérieure sur Butch.

