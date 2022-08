Roman Reigns bat le candidat n ° 1 Drew Mcintyre

Avec le méga événement Clash au château juste à l’horizon, WWE SmackDown a présenté le candidat n ° 1 au championnat universel incontesté de la WWE alors que Drew McIntyre affrontait Sami Zayn dans la nuit.

L’épisode exaltant de Friday Night SmackDown a également présenté la dernière bataille du championnat féminin par équipe qui s’est avérée être une rencontre Fatal-4 Way. Ailleurs dans la série, les membres très adorés du New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, sont revenus à SmackDown avec style.

Découvrez tout cela et plus encore dans ce récapitulatif complet de l’épisode du 26 août de WWE SmackDown :

Match 1v1 : Ricochet contre Happy Corbin

Après une défaite cuisante aux mains de Ricochet, Happy Corbin a décidé de se venger lors du premier combat de la soirée. Corbin a dominé la majorité du combat, utilisant sa force et son avantage de taille pour submerger le relativement petit Ricochet. Cependant, l’ancien Intercontinental a riposté et a repoussé l’assaut pour gagner avec une presse étoile filante.

Fatal 4-Way Tag Team Match : combat de la « seconde chance »

Shotzi et Xia Li ont participé à un match par équipe Fatal 4-Way “Second Chance” contre Natalya et Sonya Deville ; Dana Brooke et Tamina; et Nikki ASH et Doudrop. Les vainqueurs de la rencontre obtiendraient un billet direct pour les demi-finales du tournoi de championnat par équipe féminin, remplaçant Toxic Attraction, qui a été exclu en raison de la blessure de Gigi Dolin.

Tamina s’est lancée dans l’action avec un superkick sur l’ancienne partenaire Natalya. Le match a eu une action de haut vol avec les lutteurs qui n’ont pas hésité à se lancer dans leurs adversaires. L’action a rapidement évolué, aboutissant à un superplex de Brooke à ASH et Deville saisissant l’opportunité, épinglant le super-héros en herbe pour confirmer sa place en demi-finale.

Tournoi du titre féminin : Natalya et Deville contre Raquel Rodriguez et Aliyah

Lors de la demi-finale du tournoi féminin par équipe, Sonya et Natalya Deville se sont battues contre l’équipe de Raquel Rodriguez et Aliyah. Les sœurs Deville ont dominé la première mi-temps du match.

Un pilote Michinoku à Aliyah sur le sol a donné le contrôle des talons avant la pause publicitaire. Le double suplex de Rodriguez a permis un bref retour avant que l’ancien officiel de la WWE Deville ne la conduise face la première dans le tendeur supérieur.

Rodriguez a fini par combattre seule la majorité du match en raison des difficultés d’Aliyah à revenir dans le match. Le concurrent de deuxième génération a fait preuve de ténacité, surmontant un désavantage numérique pour remporter la victoire avec une puissante bombe Tejada.

Kofi Kingston et Xavier Woods du New Day reviennent à SmackDown

Kofi Kingston et Xavier Woods ont coupé une sombre promo, rappelant comment les Viking Raiders ont brûlé leur héritage il y a une semaine. Erik et Ivar ont interrompu de manière prévisible et étaient beaucoup trop confiants dans leur enterrement de la légendaire équipe d’étiquettes. À l’insu des talons, Woods s’est levé de son fauteuil roulant, a lancé à Kingston un bâton de kendo et a rejoint son partenaire pour décharger les grands hommes avant de se tenir debout pour fermer le segment.

Événement principal : Drew McIntyre contre Sami Zayn

Le début physique de McIntyre et Sami Zayn pour l’événement principal de la nuit s’est intensifié jusqu’à ce que ce dernier livre une bombe électrique au coucher du soleil depuis la corde supérieure juste avant la pause publicitaire. Zayn a défié McIntyre dans un combat afin d’obtenir l’approbation du chef tribal. Le Scottish Warrior et le badass babyface ont ignoré son adversaire résolu, et l’interférence des Usos a aidé à livrer le Claymore et à assurer la victoire par chute.

Le champion de la WWE, Roman Reigns, est ensuite entré sur le ring pour attaquer le candidat n°1 à son titre. Après un va-et-vient exténuant, Reigns a connecté la guillotine pour mettre McIntyre à plat sur le ring. Il s’est ensuite assis sur une chaise au-dessus du corps tombé du babyface pour clôturer le spectacle.

