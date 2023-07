Roman Reigns apparaît comme un plus gros temps partiel que Brock Lesnar

La superstar de la WWE, Roman Reigns, a atteint un record douteux qui suggère que le chef tribal est un employé à temps partiel encore plus grand que Brock Lesnar. Bien que Reigns ait prouvé son courage à plusieurs reprises, il ne concourt tout simplement pas autant depuis son retour dans la liste active en 2020. Reigns ne figure presque plus dans les matchs réguliers ces jours-ci et son nouveau record suggère que le champion universel n’a pas défendu son titre depuis plus de 100 jours maintenant. Cody Rhodes était le challenger de sa dernière défense de titre qui a eu lieu à WrestleMania 39 le 2 avril 2023. Depuis lors, Reigns a participé à deux rencontres et aucune d’entre elles n’était pour le championnat universel.

Roman Reigns a été l’un des artistes les plus dominants de l’histoire de la WWE. Il a remporté le championnat universel moins d’une semaine après son retour à la WWE SummerSlam 2020. Reigns a réussi à conserver son titre depuis. Le chef tribal est devenu un double champion à Wrestlemania 38 après avoir vaincu la bête, Brock Lesnar pour obtenir le champion universel incontesté. Il a ensuite défendu son titre contre Rey Mysterio lors d’un événement en direct de la WWE en juin, mais on apprend que l’organisation ne reconnaît pas ces matchs comme une compétition officielle.

Roman Reigns était un élément régulier de la WWE avant son retour en 2020. Il fait à peine des apparitions dans les épisodes de la WWE. Ses apparitions semblent être plus rares que même celles de Brock Lesnar. Ancien champion de l’UFC et lutteur de la WWE, Lesnar avait la réputation de tirer le meilleur parti de son contrat avec la WWE en facturant une énorme somme d’argent tout en apparaissant pour le moins de matchs. Il semble que Reigns soit probablement sur le point de surpasser la réalisation mal connue de la Bête, car il est resté en dehors des événements en direct pendant un mois depuis Wrestlemania 39. Reigns a finalement fait un retour à l’action sur le ring à WWE Money in the Bank le 1er juillet dans un stade bondé à Londres.

La WWE n’a pas encore révélé le prochain match de compétition de Roman Reign. Cependant, il a été confirmé que Romans défendra son titre contre Jey Uso lors de l’événement principal de WWE SummerSlam 2023. Reigns mettra enfin son titre en jeu après près de quatre mois.