LA maman du journaliste biélorusse Roman Protasevich a déclaré qu’elle «supplie le monde entier de le sauver» après qu’il a été enlevé d’un vol de Ryanair ce week-end.

Natalia Protasevich, dont le fils de 26 ans a été arrêté dimanche à Minsk, a déclaré que les autorités «allaient le tuer» à moins que les dirigeants mondiaux ne l’aident à le libérer.

AFP

Natalia Protasevich a déclaré que les autorités allaient tuer son fils à moins que les dirigeants mondiaux ne l’aident à le libérer[/caption]

AFP

Natalia et Dmitri Protasevich ont déclaré avoir vu des signes clairs que leur fils avait été battu dans les premières images vues de lui depuis sa détention.[/caption]

Elle et son mari, Dzmitri Protasevich, ont déclaré lors d’une interview en Pologne qu’ils avaient vu des signes évidents que leur fils avait été battu dans les premières images vues de lui depuis sa détention.

M. Protasevich, 48 ans, a déclaré que son fils avait été «forcé» de filmer la vidéo de confession qui a été diffusée lundi soir à la télévision d’État et semblait avoir le nez cassé et des dents manquantes.

Pendant ce temps, sa femme a fondu en larmes en disant: «Je demande, je supplie, j’appelle toute la communauté internationale à le sauver.»

La maman terrifiée a déclaré qu’elle n’avait pas dormi depuis deux nuits et a saisi son téléphone fermement, dans l’espoir d’entendre des nouvelles de son fils.

«Ce n’est qu’un journaliste, ce n’est qu’un enfant, mais s’il vous plaît, s’il vous plaît. Je demande de l’aide.

«S’il vous plaît, sauvez-le. Ils vont le tuer là-dedans.

Reuters

Roman Protasevich est apparu à la télévision publique lundi soir[/caption]

Dmitry, un ancien soldat, a déclaré que son fils avait l’air extrêmement nerveux lors de son apparition à la télévision, semblait manquer de dents et avait des ecchymoses sur le côté gauche du visage et sur le cou.

«La vidéo était clairement mise en scène», a-t-il déclaré. «Cela a été fait sous pression et il ne faut pas le croire.»

Mais, a-t-il ajouté, «au moins, cela montre qu’il est vivant».

Natalia, 46 ans, et Dmitry disent que l’incertitude entourant leur fils les torture.

«L’avocat a essayé de le voir aujourd’hui mais elle a été refusée, elle ne pouvait pas le voir», a expliqué Dmitry.

«Nous ne savons toujours pas s’il est là-dedans, quel est son état, comment il se sent.

Cela vient après que Grant Shapps a confirmé que les compagnies aériennes bélurusses seraient interdites d’entrer dans l’espace aérien britannique, sauf autorisation expresse.

Le secrétaire aux transports a déclaré sur Twitter: «Suite à la suppression hier de l’autorisation pour Belavia d’opérer à destination / en provenance du Royaume-Uni, je prends maintenant de nouvelles mesures.

«Avec effet immédiat, les compagnies aériennes biélorusses ne pourront pas pénétrer dans l’espace aérien britannique, sauf autorisation expresse.»

Dmitry a salué les mesures prises par les dirigeants de l’UE lors d’un sommet cette semaine, affirmant que cela «contribuerait à changer radicalement la situation».

«Je pense que cela aidera à libérer mon fils», a-t-il déclaré.

Un avion transportant environ 170 personnes de 12 pays – dont le journaliste Roman Protasevich – a été contraint d’atterrir pour que des gardes armés puissent l’arrêter.

Le vol Ryanair 4978 avait déjà entamé sa descente dans la capitale lituanienne le 23 mai 2021, lorsque le pilote a soudainement annoncé que l’avion se détournerait vers Minsk, capitale de la Biélorussie voisine.

Les autorités biélorusses ont délibérément détourné le vol alors qu’il passait au-dessus du pays en raison d’une alerte à la bombe présumée, a déclaré l’agence de presse officielle BelTA. Cette alerte s’est par la suite révélée fausse.

L’Union européenne a appelé à la libération immédiate de Protasevich, le chef de la Commission européenne exécutive de l’UE et le Premier ministre polonais décrivant l’incident comme un détournement.

Twitter

Le secrétaire aux transports a confirmé que les compagnies aériennes biélorusses ne pouvaient pas entrer dans l’espace aérien britannique[/caption]

Reuters

Le journaliste Roman Protasevich craint d’être condamné à mort[/caption]

Sofia Sapega

Sa petite amie Sofia Sapega est torturée dans un donjon biélorusse, a déclaré sa famille[/caption]

Protasevich est détenu pour son implication dans les manifestations contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko l’année dernière.

Le jeune homme de 26 ans travaillait pour le service de presse en ligne NEXTA, basé en Pologne, qui diffusait des images des manifestations, suscitées par une énorme colère face à ce que l’opposition a qualifié d’élection présidentielle truquée – ce que Loukachenko a nié.

Les images choquantes de la chaîne montraient une police extrême réprimant brutalement les manifestants après l’élection contestée du 9 août 2020.

NEXTA a utilisé l’application de messagerie Telegram pour diffuser à un moment où il était difficile pour les médias étrangers de rendre compte de première main de l’ancien État soviétique.

Il fait face à des accusations d’extrémisme en Biélorussie, notamment l’organisation d’émeutes de masse et l’incitation à la haine sociale.

En août dernier, des détenus libérés arrêtés pour avoir manifesté contre Loukachenko ont donné des détails sur les passages à tabac pendant des jours de détention, Amnesty International les qualifiant de «torture généralisée».

Human Rights Watch a rapporté sur les allégations des victimes de chocs électriques et dans un cas, de viol, dans les chambres de torture de Loukachenko.

Les prisonniers avaient de graves blessures, notamment des fractures, des blessures cutanées, des dents fissurées, des brûlures électriques et des traumatismes crâniens légers.

AFP

Les jambes meurtries d’hommes qui ont été libérés de la prison d’Okrestina en août[/caption]

EPA

L’avion a été réputé avoir été « détourné » après avoir été contraint de s’arrêter en Biélorussie en raison de fausses présences[/caption]

Protasevich a déclaré lundi à la télévision publique qu’il était en bonne santé et a reconnu avoir joué un rôle dans l’organisation de troubles de masse l’année dernière.

«Je suis au centre de détention n ° 1 de Minsk. Je peux dire que je n’ai aucun problème de santé, y compris avec mon cœur ou tout autre organe », a-t-il déclaré.

«L’attitude des employés à mon égard est la plus correcte possible et conforme à la loi.

«Je continue à coopérer avec les enquêteurs et j’avoue avoir organisé des troubles de masse dans la ville de Minsk.»

Protasevich a déclaré aux autres passagers du vol détourné qu’il «risquait la peine de mort».

Reuters

Un rassemblement pour soutenir le blogueur et activiste de l’opposition biélorusse arrêté Roman Protasevich[/caption]

Reuters

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko[/caption]

Getty

Protasevich lors de sa première déclaration aux forces de sécurité à Minsk, en Biélorussie, le 25 mai[/caption]





Mais la petite amie de Protasevich est maintenant confrontée à une torture horrible dans un donjon biélorusse dans le but de le « briser », dit sa famille terrifiée.

Les parents de Sofia Sapega supplient le dirigeant russe Vladimir Poutine d’intervenir pour sauver leur fille qui a été enfermée dans un centre de détention notoire à Minsk.

Les parents inquiets craignent que la jeune femme de 23 ans, originaire de Russie, ait été prise dans la vendetta de Loukachenko contre son petit ami militant et qu’elle puisse être compromise par de «fausses allégations».

Sofia Sapega

Les parents de Sofia supplient Poutine d’intervenir pour sauver leur fille[/caption]