Roman Mars décrit Chicago telle qu’elle est

Il y a quelques années, au tout début de la pandémie, Roman Mars a écrit un épisode de 99pi dans lequel il parlait simplement des détails de conception de sa maison, réalisant que lui, comme le public, n'avait pas beaucoup d'autres endroits où aller. )Vous devriez le vérifier – c'est une véritable capsule temporelle, et souvent cité comme l'un de nos meilleurs épisodes.) Depuis lors, il réfléchit et souhaite enregistrer un épisode compagnon. dans le monde.

Chicago est le paradis des amateurs de design, de sa grille originale soigneusement pensée à son design de drapeau exceptionnellement stellaire. La ville abrite également certaines des architectures les plus influentes des États-Unis.

Cet épisode traite de l’un des bâtiments en maçonnerie les plus hauts du monde (ci-dessus) ; ainsi que la Tribune Tower – et surtout : la version de celle-ci qui n’a pas soyez construit (ci-dessous), avec un tas de points forts entre les deux.



La conception de la tour de tribune d’Eliel Saarinen a remporté 20 000 $ pour sa deuxième place (à gauche en haut ; à droite, le gagnant construit). Il n’a jamais été construit, mais sa conception a été partagée avec le public et les architectes l’ont choisi. Il s’agissait d’une tour en retrait avec de fortes lignes verticales et elle a eu un impact énorme sur l’architecture du XXe siècle. Cela a influencé de nombreux gratte-ciel dans tout le pays. En fin de compte, la conception de Saarinen était plus importante que ce bâtiment qui a été réellement construit.

En chemin, nous découvrirons également un symbole caché dans l’enseigne du Chicago Theatre et l’histoire du bâtiment Wrigley (oui : le magnat du chewing-gum !). Et bien sûr, la porte tournante désormais omniprésente.

Enfin, Roman évoque l’histoire où tout a commencé : un immeuble de bureaux dans l’ancien complexe de Montgomery Ward conçu par Minoru Yamasaki qui, franchement, n’est pas si remarquable à première vue. Il s’agit d’une tour moderne standard, mais elle comporte des colonnes en béton blanc remarquables aux quatre coins, ce qui lui donne un aspect plutôt volumineux. Roman le dépassait tous les jours en rentrant du travail chez WBEZ.

Une partie de la raison pour laquelle il a été facile de l’ignorer est probablement due au fait que Chicago elle-même est si riche en architecture qu’il est assez difficile de se démarquer en tant que gratte-ciel dans cette ville. Mais ensuite Roman a fait une excursion en bateau au Chicago Architecture Center et le guide lui a dit pourquoi le bâtiment a ces épais supports d’angle en béton. Tout d’abord, ils ouvrent le plan d’étage afin que vous puissiez rendre votre bureau aussi ouvert et aéré que vous le souhaitez. Mais plus important encore : l’entreprise de Montgomery Ward était fière d’une hiérarchie plus égalitaire et ne voulait pas que les dirigeants se disputent pour savoir qui obtiendrait le poste le plus important. La conception élimine donc toute possibilité de bureau d’angle. Il a maintenant été converti en condos de luxe et est simplement connu sous le nom de « The Montgomery » – les promoteurs à l’origine de la conversion n’étaient probablement pas ravis de ne pas pouvoir vendre des vues d’angle.

Il s’agit d’une structure qui est restée avec Roman pendant des années, bien qu’il s’agisse initialement d’un bâtiment qu’il a rarement regardé. Les histoires renforcent notre intérêt : elles sont véritablement le langage universel du design, encore plus que l’esthétique. Les petites choses sont belles aussi, mais parfois les préjugés, les préjugés, l’ignorance et le goût nous empêchent d’aimer une structure brillante avec une belle histoire à raconter. Cette révélation a conduit à 99% Invisible ; et ce bâtiment a été un catalyseur pour le spectacle et explique en partie pourquoi Roman fait encore ce qu’il fait aujourd’hui.

Restez à l’écoute des prochains épisodes de cette série alors que Roman se rend à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, ainsi qu’à Athènes, en Géorgie !

