ROMAN Kemp a partagé des photos horribles de sa blessure à la cheville.

L’hôte de Capital Breakfast, 28 ans, a révélé les détails de sa méchante blessure au football qui avait entraîné une fracture de la cheville et un pied et une jambe très contusionnés.

6 Roman nous a montré ses ecchymoses noires et bleues sur sa cheville fracturée

6 Roman nous a dit qu’il s’était blessé à la cheville dans un incident de football

« Vous avez peut-être entendu … J’ai cassé tous mes ligaments et fracturé ma cheville », a-t-il écrit sur Instagram.

«Au lieu de m’aider, mes« copains »ont décidé de photographier l’événement.

«Je suis sûr de dire que j’ai essayé de tirer le meilleur parti de la situation. Jouez en toute sécurité avec les enfants.

Dans une série d’images, Roman a présenté les ecchymoses noires et bleues entourant sa cheville, son talon et la plante de son pied.

6 Un Romain malheureux doit temporairement porter une botte de protection et des béquilles

6 Les blessures semblaient douloureuses et rouges alors que Roman expliquait son douloureux accident

La rougeur avait l’air incroyablement douloureuse et Roman a admis que ce n’était que son troisième match en arrière qu’il a qualifié de « terrible ».

Roman était clairement à l’agonie lorsqu’il est tombé et s’est allongé sur le sol tout en berçant sa jambe sur le terrain de football.

Il a également partagé des photos de lui-même malheureux avec des béquilles et une botte de protection sur son pied.

Cependant, la douleur de la blessure n’a pas pu empêcher Roman de présenter l’émission du week-end avec son père, Martin Kemp.

La botte de Roman a fait ses débuts la semaine dernière sur Martin and Roman’s Weekend Best.

Malgré sa blessure, Roman a été optimiste tout au long de la série, y compris des segments qui ont vu Martin ne pas se rendre compte que sa casserole n’était pas allumée avant le début de la démo.

Avec les invités Vick Hope et Rick Edwards, l’épisode était plein de rires et d’anecdotes.

6 Roman est toujours optimiste malgré son pied fracturé

6 La botte de Roman a fait ses débuts la semaine dernière sur Martin and Roman’s Weekend Best

Parlant du spectacle père et fils, Martin a dit Société royale de télévision: «Roman et moi sommes prêts et impatients de partir pour cette nouvelle série et avons hâte de nous réveiller avec les téléspectateurs le samedi, ainsi que le dimanche matin.

« Nous avons des invités brillants alignés et de nouveaux articles fantastiques aussi. »

Roman a ajouté: «Je pourrais le remonter (juste un peu!) Mais j’adore travailler avec mon père. Donc, le fait que nous puissions refaire la série – et tout au long du week-end – est tout simplement génial. Nous avons beaucoup de choses prévues, j’ai hâte! »

Le week-end Best de Martin et Roman continue sur ITV à 8h30 ce samedi et dimanche.