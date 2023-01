Roman Kemp choque les fans en montrant le nouveau tatouage du footballeur légendaire

L’animateur de RADIO Roman Kemp a laissé les fans bouche bée lorsqu’il a posté une photo de son nouveau tatouage.

Roman, 29 ans, a partagé une photo de son tatouage du footballeur brésilien Ronaldo sur les réseaux sociaux.

Twitter

Le nouveau tatouage de Roman Kemp du légendaire footballeur Ronaldo[/caption]

L’encrage est celui du visage du sportif légendaire, et Roman a légendé son tweet avec : “Commencer ma collection de tatouages ​​de légendes du football avec @ronaldo !”

Beaucoup de ses fans n’ont pas tardé à répondre avec des éloges.

Un fan a déclaré: “J’adore vraiment Roman. Qui est le prochain sur la liste ? Ça doit être ça sûrement.

Mais ce n’est pas le premier rodéo de Roman quand il s’agit d’encrer son corps.

En août 2020, la star, qui est le fils de Martin Kemp du Spandau Ballet, a rendu hommage à son ami proche et producteur de radio Joe Lyons, malheureusement décédé, avec un tatouage de colombe.

Dans un hommage émouvant, Roman a copié une image d’une colombe qu’il a dit que Joe avait, dont il a également affirmé s’être moqué pendant leur amitié.

Roman a sous-titré sa publication Instagram à l’époque en disant: “Joe avait ce tatouage et j’avais toujours l’habitude de dire que c’était affreux et ressemblait à un pigeon.”

Et sur la photo suivante, on voit Roman allongé sur un lit de tatouage, avec le dessin sur sa jambe, et écrit : “Alors je l’ai eu au même endroit…”

La star, qui est une personnalité optimiste dans l’émission de petit-déjeuner de Capital, a lutté contre la dépression.

Et après son passage dans la jungle sur I’m A Celeb en 2019, il n’a pas perdu de temps pour féliciter les patrons d’ITV de lui avoir donné l’aide dont il avait besoin pour surmonter ses batailles.

L’année dernière, Roman a publié son livre d’auto-assistance intitulé Are You Really Ok? Et il a dit: “Juste avant que je n’entre dans I’m A Celeb, il y en avait un qui était incroyable.”

Il a ajouté: “Elle faisait partie de la raison qui m’a sauvé la vie et c’est ITV et je suis une célébrité qui me l’ont donnée. J’ai eu énormément de mal quand je suis sorti de là.

Il a poursuivi: “Faire ce livre a été comme une thérapie. Je me suis retrouvé à pleurer en racontant des parties de ma vie – pas des parties qui étaient même tristes mais des souvenirs et en parlant.

Instagram