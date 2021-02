Roman Kemp animera un documentaire sur le suicide masculin après la mort tragique d’un ami

Le présentateur de radio Roman Kemp devrait être le visage d’un nouveau documentaire de la BBC Three qui explorera le suicide masculin et la santé mentale.

La nouvelle survient après que la star de la télévision, 28 ans, ait perdu son ami proche et producteur de radio Joe Lyons l’année dernière.

Roman a été dévasté par la mort de Joe en août 2020 et l’a décrit comme son « frère absolu ».

Il a été confirmé par la BBC que Twofour, qui fait partie d’ITV Studios, a commandé la production d’un documentaire d’une heure Our Silent Emergency et Roman va le faire connaître.

Parlant de son nouveau projet, Roman a déclaré: «Il y a une crise de santé mentale croissante en ce moment, et sans le bon soutien, les résultats peuvent être tragiques.







«J’espère qu’en réalisant ce documentaire pour BBC Three, nous pourrons attirer l’attention sur un sujet qui touche des milliers de jeunes hommes à travers le pays et montrer qu’il existe des moyens d’atteindre ceux qui souffrent et qui ont besoin de notre aide.

Le court métrage verra Roman examiner de plus près le problème et la stigmatisation liés à la santé mentale des hommes – en se concentrant en particulier sur sa génération.

Il explorera ce qui peut être fait pour aider les personnes dans le besoin à obtenir l’aide dont elles ont besoin et le présentateur est prêt à découvrir les effets déchirants que le suicide peut avoir sur les amis proches et la famille.







BBC Three Controller, Fiona Campbell, a déclaré: « Parce que la santé mentale est un problème si important pour notre public, nous pensons qu’il est de notre devoir à BBC Three de continuer à faire des films sur le sujet dans l’espoir de pouvoir proposer des solutions et apporter de l’aide. pour les personnes en difficulté.

« Ce sera un film vraiment difficile à réaliser pour Roman et nous lui devons, ainsi qu’à tous les autres participants, un immense merci de nous avoir fait confiance pour raconter leurs histoires. »

Le nouveau documentaire verrait également Roman parler des jours qui ont suivi la tragique nouvelle de la mort subite de son ami Joe Lyons, selon The Sun.







Joe, qui était un producteur populaire à la radio Global, est décédé l’année dernière et sa cause de décès n’a pas encore été confirmée.

Roman a rendu un hommage émouvant à son bon ami lors de son émission de radio Sunday Best, qu’il co-anime avec le père Martin Kemp.

Il vise à sensibiliser au suicide dans son nouveau documentaire et souhaite apporter une solution à ceux qui en ont désespérément besoin.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale