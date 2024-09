Roman Harper parle des arrières défensifs de l’Alabama cette saison

À l’approche de la saison 2024 et de la première année sous la direction de Kalen DeBoer, l’une des principales préoccupations de l’équipe de football de l’Alabama était le secondaire.

Cette inquiétude n’était pas due à un manque de talent, mais plutôt à un manque d’expérience significative. Après que Terrion Arnold et Kool-Aid McKinstry soient devenus professionnels, de nouveaux joueurs ont fait leur apparition.

Au moins quatre vrais freshmen jouent désormais des snaps importants dans le secondaire sur une base de rotation : Zabien Brown, Red Morgan, Jaylen Mbakwe et Zavier Mincey. Bien que chaque joueur soit très talentueux, leur manque d’expérience collectif a soulevé des questions avant le début de la saison.

L’ancien joueur de sécurité de l’Alabama et actuel analyste de la SEC, Roman Harper, a partagé ses réflexions sur la performance du groupe au cours de deux matchs lors d’une apparition sur Le prochain tour:

Le secondaire était la principale préoccupation de la plupart @AlabamaFTBL fans cette intersaison.@Harp41 donne ses impressions après 2 semaines : pic.twitter.com/YAuSkXLoTg — Le prochain tour (@NextRoundLive) 12 septembre 2024

« J’aime ça, j’aime qu’ils fassent tourner beaucoup de joueurs. Si quelqu’un tombe en deuxième ligne alors qu’il a été blessé au cours des dernières années, le joueur suivant ne sait pas quelle expérience il a sur le terrain », a déclaré Harper, faisant référence au fait que la deuxième ligne a été battue et non punie à plusieurs reprises samedi en raison de lancers imprécis. « Ce n’est pas grave… ça fait partie du jeu, de l’expérience du jeu, et la seule façon de s’améliorer est de le faire. »

Harper a ajouté que les équipes continueront à mettre en évidence les problèmes dans le secondaire et que l’Alabama devra se concentrer sur les éléments qui lui ont valu d’être battu par South Florida samedi. Bien qu’il s’agisse d’un groupe jeune dans son ensemble, il y a beaucoup de promesses.

Michael Brauner est analyste sportif senior et rédacteur collaborateur pour Yellowhammer News. Vous pouvez le suivre sur Twitter @MBraunerWNSP et écoutez-le tous les matins de la semaine de 6h à 9h sur « Le coup d’envoi de l’ouverture » sur WNSP-FM 105,5, disponible gratuitement en ligne.