Les fans s’étaient retournés contre Chelsea et le propriétaire russe Roman Abramovich avant leur match de Premier League mardi, lorsqu’ils ont accueilli Brighton à Stamford Bridge alors que les supporters se dirigeaient vers les routes autour du stade pour exprimer leur dégoût face aux propositions.

Des foules ont été filmées en criant des obscénités sur la Super League et son vice-président, le président du Real Madrid, Florentino Lopez, juste au moment où la nouvelle a été annoncée que le club « prépare la documentation » pour abandonner les plans extrêmement controversés.

🚨 | #CFC Les fans se rassemblent en nombre à Stamford Bridge alors qu’ils protestent contre le projet de Super League européenne avant le choc de Chelsea avec Brighton ce soir. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep – Sky Sports News (@SkySportsNews) 20 avril 2021

La scène à Stamford Bridge alors qu’il est rapporté que Chelsea s’apprête à se retirer pic.twitter.com/meZpntKiBc – Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 20 avril 2021

Roman Abramovich a décidé que Chelsea ne pouvait pas rejoindre l’ESL et, avec le conseil d’administration, il a donné le feu vert au club pour qu’il commence à préparer la documentation pour se retirer. – Loi de Matt (@Matt_Law_DT) 20 avril 2021

Plus tôt dans la journée, un message inoffensif sur la page Facebook de Chelsea à propos du match avait été accueilli avec des promesses de centaines de fans selon lesquelles ils ne soutiendraient plus les deux vainqueurs de la Ligue des champions et espéraient même qu’ils perdaient le match.

Un responsable de l’UEFA a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que Chelsea soit expulsé de la compétition de cette saison, dans laquelle ils devraient affronter Madrid en demi-finale, à la suite d’une réunion d’urgence à l’instance administrative du football européen vendredi.

Plus à venir