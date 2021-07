Abramovich poursuit le géant de l’édition Harper Collins et la journaliste Catherine Belton pour des allégations faites dans son livre « Poutine’s People : Comment le KGB a repris la Russie puis s’en est pris à l’Occident » qu’il a agi sur la direction de Poutine en achetant le Chelsea FC en 2003 dans le cadre de un stratagème pour corrompre l’Occident.

Le premier jour de l’audience préliminaire, Hugh Tomlinson, cr, défendant le propriétaire de 54 ans, a affirmé « imprécisions paresseuses » dans le livre de Belton exagère la position d’Abramovitch dans la politique russe.

Abramovich nie que son achat de 150 millions de livres sterling de Chelsea ait été « dirigé » par le président russe et a été « fait partie d’un stratagème visant à corrompre l’Occident en corrompant les élites locales » et à « construire une cloison de l’influence russe ».

« Le lecteur ordinaire et raisonnable penserait inévitablement que Roman Abramovich a reçu l’ordre d’acheter Chelsea … il était donc utilisé comme le visage acceptable d’un régime corrompu et dangereux », Tomlinson a déclaré, a rapporté le Guardian.

Il ajouta: « A aucun moment on ne dit au lecteur qu’en réalité Abramovich est quelqu’un qui est éloigné de Poutine et ne participe pas aux nombreux et divers stratagèmes corrompus qui sont décrits. Au contraire, il est décrit comme faisant des paiements corrompus.

Belton avait cité Sergueï Pougatchev dans son travail lorsqu’il couvrait la relation entre Poutine et Abramovitch, mais a affirmé que les lecteurs prendraient en compte la crédibilité douteuse du milliardaire fugitif Poutine lors de la lecture de son récit.

Pougatchev, qui était auparavant surnommé le « banquier de Poutine », a été discrédité par un juge de la Haute Cour comme étant « impossible à croire » en 2016, mais s’est néanmoins vu attribuer un rôle central dans le livre.

Belton, correspondant spécial de Reuters et ancien journaliste du Financial Times basé à Moscou, est également poursuivi par la société énergétique russe Rosneft.

À la suite de la procédure judiciaire, un porte-parole d’Abramovich a déclaré : « Nous avons maintenant eu l’occasion d’exprimer clairement nos préoccupations au tribunal et d’expliquer pourquoi M. Abramovich a déposé cette plainte.

« Les accusés ont également clarifié leur position concernant un certain nombre de déclarations fausses et diffamatoires faites à propos de M. Abramovich dans le livre. »

Depuis l’acquisition du club, la direction d’Abramovich a supervisé cinq victoires en Premier League, le même nombre de FA Cups et deux titres en Ligue des champions.

On dit qu’Abramovich et Poutine entretiennent une relation étroite, l’un étant rapporté comme étant comme père et fils.