Bien qu’ils n’aient remporté la Ligue des champions que pour la deuxième fois de leur histoire la saison dernière, Abramovich et Chelsea ont l’intention de ne pas se reposer sur leurs lauriers avant de nouveaux défis au cours de la prochaine campagne – et le principal de la liste des améliorations potentielles du club est de sécuriser le services d’un buteur éprouvé pour mener la ligne pour les champions d’Europe de Thomas Tuchel.

La dynamo du milieu de terrain Jorginho était, assez bizarrement, le meilleur buteur des Blues en Premier League la saison dernière, mais ses sept buts sur penalty ont mis à nu les problèmes que Chelsea a devant le but.

L’attaquant allemand Timo Werner, on l’espérait au moins, réglerait ces problèmes, mais ni lui ni ses collègues grévistes de Stamford Bridge, Olivier Giroud et Tammy Abraham, liés à Milan, ne pourraient exploiter le sens des buts nécessaire à un club de la stature de Chelsea.

Entre Erling Haaland. La star norvégienne de 20 ans a été une révélation depuis qu’il a été repêché en Bundesliga il y a environ 18 mois, marquant 57 buts en seulement 59 matchs en son temps avec l’équipe allemande.

Les rapports indiquent qu’une clause de libération dans le contrat de Haaland pourrait le rendre disponible pour un accord (relativement) à prix réduit l’été prochain. Cependant, Abramovich semble sur le point de voler une marche sur le reste de l’élite européenne en finançant une somme énorme – estimée à 150 millions de livres sterling (207 millions de dollars) – pour s’assurer que l’une des jeunes propriétés les plus appréciées du football mondial se dirige vers le sud. l’ouest de Londres dans les semaines à venir, selon un rapport de Bild.

Ce ne sera pas facile, cependant. Manchester City et le Real Madrid aiment également Haaland et seraient probablement en mesure de générer les liquidités nécessaires pour financer le transfert gargantuesque si des rumeurs venaient de Dortmund selon lesquelles Haaland pourrait être disponible à un certain prix.

Pour Chelsea, l’argent n’est généralement pas un gros obstacle lorsqu’il s’agit de se déplacer sur le marché des transferts, mais le club tient à maintenir un air de solvabilité à un moment où les finances de nombreux grands clubs européens ont été dévastées par l’impact. de la pandémie actuelle de Covid-19.

Et si Haaland doit entrer, cela pourrait conduire à pousser plusieurs membres de l’équipe de Chelsea à la porte. Hakim Ziyech serait disponible après une première saison tiède avec Chelsea à la suite d’un déménagement de l’Ajax, tandis qu’Abraham, diplômé de l’académie, intéresserait également un certain nombre de clubs de Premier League.

Callum Hudson-Odoi, la cible unique du Bayern Munich, est un autre jeune de Chelsea qui pourrait également être sacrifié sur l’autel de Haaland.

La situation peut être compliquée, cependant, par le déménagement imminent de Jadon Sancho à Manchester United alors que les prétendants de Haaland craignent que la partie allemande ne cherche à éviter l’exode de leurs deux étoiles les plus brillantes à quelques semaines d’intervalle.

Les présages pour les fans de Chelsea sont bons, cependant. Leur dernière victoire en Ligue des champions en 2012 était considérée comme un facteur clé dans la sélection d’Eden Hazard comme destination lorsque le Belge était le jeune espoir le plus en vue du football européen il y a neuf ans – et son passage ultérieur chez les Bleus l’a marqué comme l’un des les meilleures importations étrangères du club.

On espère que Haaland aura un impact similaire – mais Dortmund semble prêt à jouer dur lorsqu’il s’agit d’inciter Chelsea et d’autres.

« Rien n’a changé. Nous planifions fermement avec Erling pour la nouvelle saison« , a déclaré le directeur sportif du club Michael Zorc à Bild.