Roman Abramovich, ancien propriétaire du club de football de Chelsea sanctionné, a joué un “rôle clé” dans la libération de cinq hommes détenus par des séparatistes soutenus par la Russie en Ukraine, selon un rapport publié vendredi.

L’un des cinq hommes libérés lors d’un échange de prisonniers plus tôt cette semaine, John Harding, a déclaré que l’oligarque russe s’était identifié auprès de son co-détenu Shaun Pinner après avoir embarqué sur leur vol pour Riyad.

Harding, quant à lui, a déclaré avoir parlé à l’assistant d’Abramovich qui a déclaré que le Russe avait joué un “rôle clé” dans leur libération, a rapporté le quotidien The Sun.

Les prisonniers libérés ont été transportés par avion mercredi à Riyad, la capitale saoudienne, après que le prince héritier Mohammed bin Salman a pris part aux négociations.

Abramovich, 55 ans, a été sanctionné par le gouvernement britannique le 10 mars, Downing Street affirmant qu’il avait prouvé ses liens avec le président russe Vladimir Poutine. Il fait également l’objet de sanctions européennes.

“Shaun lui a parlé (Abramovich) de football pendant longtemps et je parlais à son assistant”, a déclaré Harding au Sun.

“Elle a dit que Roman avait joué un rôle clé dans notre retour”, a déclaré Harding au quotidien.

“Il est très respecté par les Ukrainiens et massivement par nous maintenant aussi – il a fait beaucoup pour nous et nous ne saurions le remercier assez”, a-t-il ajouté.

Les cinq hommes britanniques – Harding, Pinner, Aiden Aslin, Dylan Healy et Andrew Hill – ont été libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers record qui a également libéré des ressortissants américains, marocains, suédois et croates ainsi que des combattants ukrainiens et séparatistes et un pro majeur. – Politicien de Moscou.

Les prisonniers britanniques avaient été détenus par des mandataires russes dans le centre séparatiste de Donetsk après avoir rejoint la guerre en tant que combattants volontaires et travailleurs humanitaires.

Aslin et Pinner ont été condamnés à mort en juin, tandis que les trois autres hommes ont été jugés en août pour la même accusation d’avoir servi de mercenaires.

Un Britannique, Paul Urey , est mort en captivité suite à sa détention en avril peu après le début de la guerre.

Le mois dernier, le critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, a appelé à des mesures punitives plus systématiques contre les oligarques russes soutenant Poutine et la guerre en Ukraine.

Il a déclaré qu’Abramovich avait jusqu’à présent échappé aux sanctions américaines malgré le fait que ses entreprises “fournissent du métal au ministère russe de la Défense”.

