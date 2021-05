Romain Grosjean décroche la première pole position d’IndyCar au Grand Prix d’Indy six mois après le crash du GP F1 de Bahreïn

1:14



Romain Grosjean a déclaré que c’était une sensation « incroyable » d’obtenir sa première pole position en IndyCar, six mois après un accident traumatisant au Grand Prix de F1 de Bahreïn.

Romain Grosjean a déclaré que c’était une sensation « incroyable » d’obtenir sa première pole position en IndyCar, six mois après un accident traumatisant au Grand Prix de F1 de Bahreïn.

Romain Grosjean a obtenu sa première pole position en IndyCar vendredi à peine six mois après son effroyable chute au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

Le joueur de 35 ans a dominé la grille du Grand Prix d’Indy après avoir obtenu sa première pole position de quelque nature que ce soit pendant une décennie après un tour fulgurant de 1: 09,4396, devant Josef Newgarden, double champion d’IndyCar Series, de plus d’un dixième de un. deuxième.

Il courra pour la troisième fois seulement en IndyCar sur l’Indianapolis Motor Speedway de samedi, un exploit encore plus remarquable compte tenu de ce qui s’est passé à Bahreïn.

Lors du GP de Bahreïn en novembre, la voiture Haas de Grosjean s’est scindée en deux après avoir percuté les barrières à grande vitesse et a pris feu, mais il a miraculeusement réussi à s’éloigner de l’enfer malgré des brûlures.

Grosjean ne courra que pour la troisième fois en IndyCar samedi

Grosjean n’a pas pu contenir sa joie lors de sa première pole depuis sa victoire en GP2 en Turquie en 2011.

« J’ai oublié ce que c’était (comme) », a déclaré Grosjean à propos de la pole position. « Honnêtement, dans la première partie des qualifications, j’avais un peu de mal et mon ingénieur a fait de très bons changements au fil des courses et la voiture se sentait si bien.

« Quand j’ai vu le groupe (de qualification) dans lequel je faisais partie, je me suis dit: » Oh, mon Dieu, si nous pouvons sortir du premier groupe, nous allons être OK « , et nous l’avons fait.

« Ces derniers tours, nous y étions. Quelle journée pour nous. Je suis plus heureux que je ne l’ai été depuis très longtemps. »

2:00 Attention: une vidéo montre le pilote Haas Romain Grosjean s’éloignant d’un enfer après une chute au premier tour du Grand Prix de Bahreïn. Attention: une vidéo montre le pilote Haas Romain Grosjean s’éloignant d’un enfer après une chute au premier tour du Grand Prix de Bahreïn.

Grosjean fera un retour émotionnel à une voiture de F1 pour la première fois depuis son terrifiant accident du GP de Bahreïn lors d’un test spécial pour Mercedes le mois prochain.

Les champions du monde ont confirmé vendredi que le test du Français dans la voiture 2019 de Lewis Hamilton se déroulerait toujours le 29 juin au Paul Ricard. Cependant, sa course de démonstration au GP de France n’aura plus lieu, après le remaniement du calendrier F1 2021 avec la suppression du GP de Turquie.

Romain Grosjean conduira la voiture Mercedes 2019 lors d’un test spécial au Paul Ricard le mois prochain

Il n’y aura plus de course le week-end du 11 au 13 juin et le GP de France avancera d’une semaine de son emplacement d’origine au 18-20 juin pour la première étape d’un triple en-tête nouvellement créé.

La F1 se rendra ensuite directement en Autriche pour des courses consécutives au Red Bull Ring. Le GP de Styrie du 25 au 27 juin sera suivi du GP d’Autriche à sa date initiale du 2 au 4 juillet.

Indy Grand Prix – en direct sur Sky Sports F1 ce week-end

samedi

19h: Grand Prix d’Indy