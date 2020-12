L’incident s’est produit au troisième virage du premier tour alors que Grosjean s’enfonçait dans les barrières après le contact avec Daniil Kvyat.

Le Français a déclaré avoir « vu la mort venir » après que la voiture se soit divisée en deux et ait été instantanément engloutie par les flammes.

Des images dramatiques en direct ont montré le Français sauter hors de l’épave en feu après ce qu’il a dit avoir duré 28 secondes, avant d’être emmené à l’hôpital où il a été soigné pour des brûlures au dos de ses mains.

Haas F1 a depuis confirmé qu’il était sorti de l’hôpital de la défense de Bahreïn (BDH) mercredi et qu’il restera dans le pays pour recevoir un traitement privé pour ses brûlures.

S’adressant à la chaîne française TF1, Grosjean dit que beaucoup de choses lui ont traversé l’esprit alors qu’il était assis dans l’épave, y compris Niki Lauda – un ancien pilote de F1 qui a subi de graves brûlures après un accident lors du Grand Prix d’Allemagne en 1976.

« Je pensais que ce n’était pas possible de finir comme ça, pas maintenant. Je ne pouvais pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça », a déclaré Grosjean à TF1.

«Pour mes enfants, je me suis dit que je devais sortir. J’ai mis mes mains dans le feu, donc je l’ai clairement senti brûler sur le châssis.

«J’avais plus peur pour ma famille et mes amis, évidemment mes enfants qui sont ma plus grande source de fierté et d’énergie, que pour moi au final.

« Je pense qu’il va y avoir un travail psychologique à faire, parce que j’ai vraiment vu la mort venir. »

LIS: « Fier de s’associer aux Bahreïnis », déclare le patron de la F1 au milieu des critiques des droits de l’homme

‘Une seconde naissance’

Grosjean a crédité le dispositif de sécurité halo pour lui avoir sauvé la vie dimanche, admettant qu’il n’était pas son plus grand fan lors de son introduction en 2018.

Le halo est un dispositif de protection en titane obligatoire sur toutes les voitures de F1. Il protège les cockpits des conducteurs et peut supporter le poids d’un bus à impériale, selon F1.

Après son évasion miraculeuse, Grosjean se dit déterminé à participer à la dernière course de la saison à Abu Dhabi le 13 décembre dans ce qui pourrait être sa dernière en F1.

Le joueur de 34 ans est sans siège pour l’année prochaine après que Haas a annoncé en octobre que Grosjean et son coéquipier Kevin Magnussen partiraient à la fin de la saison 2020 de F1.

« Il est nécessaire de remonter dans la voiture, si possible à Abu Dhabi, pour terminer mon histoire avec la Formule 1 d’une manière différente », at-il ajouté.

« C’était presque comme une seconde naissance. Sortir des flammes ce jour-là est quelque chose qui marquera ma vie pour toujours. »

LIS: Lewis Hamilton aborde le « problème énorme » de la F1 avec les droits de l’homme

Mick Schumacher à Haas

Mercredi, Haas a annoncé que Mick Schumacher, le fils du grand Michael de la F1, rejoindra l’équipe l’année prochaine aux côtés du pilote russe Nikita Mazepin.

Schumacher dit qu’il « ne pouvait pas être plus heureux » et « a toujours cru que ce rêve incroyable deviendrait réalité ».

Ailleurs, Mercedes a confirmé que le Britannique George Russell remplacerait Lewis Hamilton pour le Grand Prix de Sakhir dimanche à Bahreïn, après avoir été libéré par Williams.

Hamilton a été exclu après avoir été testé positif pour Covid-19, ce qui signifie que le joueur de 22 ans ne sera que le cinquième pilote à courir pour Mercedes depuis 2010.

Cette année, Bahreïn organise pour la première fois des grands prix lors de week-ends consécutifs dans le cadre de la saison 2020 reprogrammée en raison de la pandémie.