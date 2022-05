Roma vs Feyenoord Europa Conference League aperçu final | José Mourinho : C’est l’histoire | Nouvelles du football

Jose Mourinho met en jeu son record de 100% dans les grandes finales européennes lorsque la Roma affrontera Feyenoord en finale de la Ligue de conférence Europa.

Ce sera la cinquième grande finale européenne de Mourinho et il a remporté les quatre jusqu’à présent – deux avec Porto et un chacun avec l’Inter Milan et Manchester United. Il sait comment obtenir le résultat dans les grands matches à élimination directe.

Les Italiens ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2017/18 et les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière, mais un succès majeur est un obstacle qu’ils n’ont pas encore négocié depuis qu’ils ont remporté la Fairs Cup il y a 61 ans. Ainsi, la Roma part à la recherche de sa première victoire dans une finale soutenue par l’UEFA – après avoir perdu lors des pièces maîtresses de la Coupe d’Europe 1984 et de la Coupe UEFA 1991.

“Je ne crois pas aux potions magiques, je ne crois pas aux sorts magiques”, a déclaré Mourinho. “Il n’y a rien de spécial à faire, juste nous pour être nous en tant qu’équipe. Connaître les qualités que nous avons, connaître les limites que nous avons.

“L’histoire de ‘Special One’ est une vieille histoire. C’était quand j’étais au début [of my career]. Lorsque vous avez plus de maturité et de stabilité, vous pensez davantage aux gens et moins à vous-même. C’est une vieille histoire. Je ne crois pas à la magie – quand on arrive en finale après une saison de travail, le travail est fait. C’est le moment de l’équipe, pas le moment d’un individu.

“Si je gagne, je deviendrai le premier à remporter tous les trophées européens, mais ce n’est que si je gagne.

“Nous sommes arrivés à la fin du parcours de cette saison avec deux finales à jouer en quatre jours”, a-t-il ajouté, soulignant leur victoire 3-0 sur Turin vendredi qui leur a garanti une place en Ligue Europa la saison prochaine.

“Le premier nous a donné ce que nous méritions et avions comme objectif, qui était de jouer la Ligue Europa et d’améliorer le classement du club. Nous avons réussi à gagner cette finale et pour moi, c’était une finale où vous ne pouviez pas entrer dans l’histoire : vous venez de terminer le travail de la saison et d’atteindre un objectif.

« Ceci, cependant, est l’histoire.

Abraham : une finale est une finale

Jusqu’à 100 000 supporters devraient se rendre en Albanie alors que chaque club ne se voit attribuer que 4 000 billets pour la finale inaugurale du tournoi européen de troisième niveau.

La compétition a fait l’objet de quelques critiques, mais alors qu’elle atteint son apogée, l’importance et l’excitation qu’elle crée pour les deux groupes d’équipes ne font aucun doute.

Tammy Abraham a connu de grandes soirées européennes en jouant pour Chelsea, mais malgré avoir remporté une médaille de vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, Thomas Tuchel a choisi de laisser Abraham hors de son équipe de 23 joueurs pour affronter Man City en finale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jose Mourinho pense que l’attaquant Tammy Abraham a pris une décision courageuse en quittant la Premier League pour rejoindre la Roma



Un an plus tard, Abraham sera au centre de Mourinho après une première saison très impressionnante en Italie. L’international anglais a établi un nouveau record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur anglais en une saison de Serie A après son doublé lors de la victoire 3-0 de la Roma à Turin vendredi, qui a porté son total à 17.

Abraham n’a aucun doute sur l’ampleur du match et sur l’enjeu : « Pour moi, une finale est une finale, que ce soit la Ligue des champions, la Coupe du monde ou la Conférence et je veux la gagner.

“Mes coéquipiers veulent le gagner, tout Rome veut le gagner. C’est important pour nous, nous voulons nous préparer mentalement et physiquement. Cela a été une longue saison difficile, nous devons être prêts.”

Machine à sous : Nous savons ce que Roma fera… jouer de longues balles

Depuis les phases de poules de l’édition inaugurale du tournoi, Feyenoord est la seule équipe invaincue, avec huit victoires et quatre nuls.

L’équipe d’Eredivisie cherche à devenir le premier club néerlandais à remporter un titre européen en 20 ans, depuis qu’elle a battu le Borussia Dortmund en finale de la Coupe UEFA en 2002.

L’entraîneur Arne Slot a déclaré qu’il ne s’attendait à aucune surprise de la part de Mourinho, ayant “vu beaucoup de matchs de la Roma” avant la finale.

“Nous savons à quoi nous attendre, mais on ne sait jamais. Parfois, leur entraîneur a un petit tic dans son plan de match”, a déclaré Slot.

“Mais nous avons vu beaucoup de choses, alors nous espérons que nous sommes préparés de la bonne manière … Nous avons joué 55 matchs, donc je serais un peu surpris s’il pouvait penser à quelque chose que nous n’avons pas encore eu .

“Ils ont presque toujours le même style de jeu. Cela me surprendrait si la Roma essayait de jouer par l’arrière demain. Je m’attends à ce qu’ils jouent de longs ballons par-dessus notre défense.”

Nouvelles de l’équipe : retour de Mkhitaryan

Mourinho dit milieu de terrain arménien Henrikh Mkhitaryanqui n’a pas joué depuis avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a repris l’entraînement avant la finale.

Le gardien de premier choix de Feyenoord Justin Bijlow est susceptible de faire son retour après une blessure, a déclaré le manager Slot.

Bijlow est hors de combat depuis mars après avoir subi une opération au pied. Il avait auparavant gardé une cage inviolée et encaissé six buts en cinq matches de groupe et le match aller des huitièmes de finale.