Roma vs AC Milan Live Serie A : Comment regarder la couverture Roma vs AC Milan à la télévision et en ligne

La Roma et l’AC Milan s’affronteront au Stadio Olimpico, sur le terrain de la Roma. La Roma vient de subir une grosse défaite et cherchera à rebondir et à remporter son premier match du tournoi.

AC Milan a parfaitement commencé sa campagne maintenant et ils chercheront à poursuivre leur domination. Ils sont invaincus jusqu’à présent et occupent la tête du classement de la Serie A. Ils étaient considérés comme l’un des principaux prétendants et ils fonctionnent selon les attentes. Ils ont battu Bologne et Turin et ont marqué 4 contre ces derniers lors de leur dernier match.

Rome en revanche, il est toujours à la recherche de sa première victoire dans le tournoi. Ils viennent de perdre contre Vérone contre qui ils ont perdu 2-1. Ils chercheront à faire un retour et vaincre les meilleurs joueurs renforcera leur confiance. Milan sera le favori du match contre la Roma car ils chercheront à poursuivre leur séquence de victoires.

Quand se jouera le match Roma vs AC Milan, Serie A ?

Le match Roma vs AC Milan, Serie A se jouera le samedi 2 septembre.

Où se jouera le match Roma vs AC Milan, Serie A ?

Le match Roma vs AC Milan, Serie A se jouera au Stadio Oilmpico.

À quelle heure se jouera le match Roma vs AC Milan, Serie A ?

Le match Roma vs AC Milan, Serie A débutera à 00h15 IST.

Comment diffuser en direct le match Roma vs AC Milan, Serie A ?

Le match Roma vs AC Milan, Serie A peut être diffusé en streaming sur Jio Cinema en Inde.

Comment regarder le match Roma vs AC Milan, Serie A à la télévision ?

Le match Roma contre AC Milan, Serie A, sera télévisé sur Sports 18 en Inde.

Quels sont les XI probables du match Roma vs AC Milan Serie A ?

Roma prédit XI – Rui Patricio, Gianluca Mancini, Rasmus Kristensen, Diego Llorento, Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes, Bryan Cristante, Nicola Zalewski, Paulo Dybala, Andrea Belotti

XI prédit par l’AC Milan – Mike Maginan, Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Ruben Loftus-Check, Tijjani Rejinders, Rade Krunic, Rafael Leao, Christian Pulisic, Olivier Giroud,