L’AS Roma a rebondi après la mutilation de dimanche à Atalanta pour battre Cagliari dans un thriller 3-2 mercredi et remonter à la troisième place de la Serie A.

Jordan Veretout a volé la Roma devant à la 11e minute, malgré un mauvais contact avec le centre de Rick Karsdorp, et le gardien de Cagliari Alessio Cragno a maintenu le score avec plusieurs arrêts remarquables avant la mi-temps.

Après avoir survécu à l’assaut, les Sardes ont égalisé à la 59e minute lorsque Joao Pedro a pris l’avantage après que la Roma ait perdu la possession.

Les hôtes ont répliqué avec deux buts en six minutes d’Edin Dzeko et Gianluca Mancini et Joao Pedro en a retiré un d’un penalty dans le temps d’arrêt.

La Roma, battue 4-1 à Atalanta dimanche après une performance en seconde période qui a laissé l’entraîneur Paulo Fonseca furieux, compte 27 points, sept derrière le leader de l’AC Milan.

Sassuolo est un point derrière en quatrième après avoir également remporté par un but étrange en cinq, à l’extérieur de la Sampdoria.

Junior Traoré a profité du jeu bâclé de la Sampdoria pour donner à Sassuolo une avance de la deuxième minute.

L’attaquant vétéran de la Sampdoria Fabio Quagliarella a égalisé un tir dévié à la 55e minute, mais Francesco Caputo a remis les visiteurs devant une minute plus tard et Domenico Berardi a ajouté un troisième deux minutes plus tard.

Keita Balde en a retiré un pour Samp, seulement pour être expulsé pour un tacle imprudent peu de temps après.

L’Atalanta, septième avec 22 points, a perdu du terrain après avoir gaspillé une avance de deux buts lors d’un match nul 2-2 à Bologne.

Luis Muriel a marqué deux fois en deux minutes, le premier sur penalty, à mi-chemin de la première mi-temps avant que Takehiro Tomiyasu et Nehuen Paz ne répondent pour les hôtes en seconde période.

Lowly Genoa a donné à Davide Ballardini un départ gagnant pour son quatrième passage en tant qu’entraîneur avec une victoire 2-1 à Spezia et Benevento a gagné 2-0 à Udinese.