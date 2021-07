Roma marque 10 buts lors du premier match de Jose Mourinho contre l’équipe de Serie D Montecatini | Actualités footballistiques

Jose Mourinho a supervisé un festival de buts lors de son premier match en tant que patron de la Roma, sa nouvelle équipe marquant 10 buts contre une équipe italienne de ligue inférieure lors d’un match amical jeudi.

L’ancien entraîneur-chef de Chelsea, Manchester United et Tottenham a été nommé par la Roma en mai et a été officiellement dévoilé la semaine dernière.

Le Portugais a défendu son récent palmarès lors de sa première conférence de presse et sur le terrain, son règne a démarré de manière idéale.

Rome 10-0 Montecatini Buts: C. Perez (9′), Mancini (19′), B. Mayoral (34′, 54′, 88′), Calafiori (35′), Santi but contre son camp (40′), Zaniolo (61′, p.) , Zalewski (80′), Diawara (86′)

Jouant à Trigoria, la Roma a enregistré une victoire 10-0 lors de son premier match amical de la saison contre Montecatini, qui évolue en Serie D, qui est divisée en neuf divisions régionales.

Borja Mayoral a marqué un triplé, avec Carles Perez, Gianluca Mancini (non lié à l’entraîneur italien vainqueur de l’Euro 2020), Riccardo Calafiori, Nicolo Zaniolo, Nicola Zalewski et Amadou Diawara également sur la cible en plus d’un but contre son camp de Santi.

Image:

Henrikh Mkhitaryan, Nicola Zalewski et Borja Mayoral célèbrent la victoire 10-0 de la Roma en pré-saison



Le premier match d’entraînement de la pré-saison vient de se terminer : une victoire 10-0 contre les invités Montecatini. ⚽️ Les buteurs aujourd’hui : Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, Zaniolo (p.), Zalewski, Diawara et un but contre son camp !#ASRoma pic.twitter.com/Tyd82EzinB – AS Roma anglais (@ASRomaEN) 15 juillet 2021

« Nous quittons Rome et Trigoria à la fin d’une journée merveilleuse et inoubliable pour laquelle nous remercions l’AS Roma pour l’hospitalité et l’hospitalité », a déclaré Montecatini sur Facebook par la suite.

« Au prochain ! » Le défenseur de la Roma Chris Smalling a déclaré sur Twitter que son prochain match amical sera contre l’équipe de Serie B Ternana dimanche.