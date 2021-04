L’AS Roma s’est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue Europa avec une victoire cumulée 3-2 contre l’Ajax après l’égalisation tardive d’Edin Dzeko a obtenu un match nul 1-1 à domicile jeudi.

La partie italienne va maintenant faire face Manchester United, qui a battu Grenade 2-0 dans la soirée et 4-0 au total lors de leur quart de finale retour, pour une place dans la finale du mois prochain.

Brian Brobbey a frappé pour l’Ajax quatre minutes après son introduction à la mi-temps, mais la 72e minute de Dzeko a égalisé les scores lors du match retour des quarts de finale.

Les visiteurs ont dominé la possession et ont eu un deuxième but refusé pour une faute de Nicolas Tagliafico, mais ont eu du mal à briser à nouveau une défense à domicile résolue malgré une attaque tardive.

« Nous avons eu plus de problèmes à Amsterdam, mais aujourd’hui nous les avons bien contrôlés », a déclaré l’entraîneur de la Roma Paulo Fonseca. Sky Italia. « L’Ajax est une équipe très forte avec une grande qualité, mais défensivement, nous avons joué un très bon match.

Brian Brobbey a donné de l’espoir à l’Ajax en sortant de l’impasse à Rome



« C’est satisfaisant. Atteindre une demi-finale est une source de fierté, et nous représentons l’Italie en ce moment, c’est une source de fierté pour la Roma. »

Le club de la capitale est le dernier représentant de l’Italie dans la compétition européenne cette saison, et l’affrontement avec United sera sa première demi-finale européenne depuis une défaite 7-6 contre Liverpool en Ligue des champions 2017/18.

Les chances de la Roma étaient rares, mais l’attaquant Dzeko a cliniquement pris la sienne lorsqu’un centre dévié est tombé sur son chemin au poteau arrière pour un tap-in.

Alcacer et Moreno envoient Villarreal

Les grèves de la première mi-temps de Paco Alcacer et de Gerard Moreno guidées Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa avec une victoire 2-1 sur Dinamo Zagreb jeudi et un triomphe total de 3-1.

Villarreal a dominé le match et a failli prendre les devants après 25 minutes lorsque l’attaquant Samuel Chukwueze a secoué le poteau avec une volée à bout portant.

Cependant, ils n’ont pas eu à attendre longtemps pour ouvrir le score, Alcacer marquant 10 minutes plus tard. Chukwueze a été initialement signalé hors-jeu dans la préparation, mais le but a été autorisé à rester après un contrôle VAR.

Moreno a doublé l’avance des hôtes trois minutes avant la pause après que l’effort d’Alcacer ait été paré par Dominik Livakovic dans le but du Dinamo à la suite d’une course en maraude du défenseur central Raul Albiol pour donner le coup d’envoi.

Les visiteurs se sont ralliés après la pause et Geronimo Rulli a été contraint de faire quelques arrêts intelligents dans le but de Villarreal tandis qu’à l’autre bout Chukwueze et Moreno ont raté les chances de remporter la victoire.

Mislav Orsic en a retiré un pour Zagreb à 15 minutes de la fin, mais loin de mettre en place une finale nerveuse, les visiteurs n’ont jamais menacé de revenir dans l’égalité alors que les Espagnols tenaient bon.

« Nous avons été brillants dans cette compétition depuis les phases de groupes. C’est juste dommage que les fans ne puissent pas être ici, car ce sont le genre de matchs que vous voulez jouer devant vos fans – mais cette victoire est pour eux, « a déclaré le milieu de terrain Dani Parejo.

« Nous avons pris l’initiative et contrôlé les choses. Oui, ils en ont récupéré une, mais nous avons été la meilleure équipe tout au long de la rencontre. »

Villarreal affrontera l’ancien club de leur entraîneur Unai Emery Arsenal dans les quatre derniers après que l’équipe anglaise ait vaincu Slavia Prague.

Tirage au sort des demi-finales de la Ligue Europa

Premiers pas: 29 avril | Match retour: 6 mai

Manchester United contre Rome

Villarreal contre Arsenal

Quand et où se déroule la finale de la Ligue Europa?

La finale de la Ligue Europa aura lieu le mercredi 26 mai à la Gdansk Arena en Pologne. Le stade devait accueillir la finale de 2020, mais après le retard du tournoi en raison de Covid-19, la pièce maîtresse a eu lieu à Cologne, en Allemagne, alors que Séville battait l’Inter 3-2.