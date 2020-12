L’AS Roma s’est déchaînée et a marqué cinq buts en première mi-temps devant une pitoyable équipe de Bologne en route vers une victoire 5-1 à l’extérieur en Serie A dimanche.

Chaque équipe avait également deux buts refusés, et la Roma a frappé le poteau alors qu’elle était cinquième du tableau avec 21 points, un de plus que la Juventus qui était à Gênes plus tard dimanche.

Le milieu de terrain de Bologne, Andrea Poli, a ouvert les vannes en transformant une passe de Leonardo Spinazzola dans son propre filet après cinq minutes. Edin Dzeko a couru sur le ballon en profondeur de Lorenzo Pellegrini pour ajouter un deuxième pour Roma cinq minutes plus tard.

Le gardien de deuxième choix de Bologne, Federico Ravaglia, qui faisait ses débuts en Serie A, a dû retirer le ballon du filet à nouveau après seulement 15 minutes après que Pellegrini ait marqué sur la passe géométrique de Spinazzola.

Pellegrini a ensuite eu un but refusé pour hors-jeu et Bologne en a retiré un à la 24e minute – bien qu’il ait été marqué par un joueur rom, Bryan Cristante transformant le centre de Musa Barrow dans son propre filet.

Jordan Veretout a terminé une belle passe pour la quatrième à la 35e minute, et Henrik Mkhitaryan a mis la touche finale à la descente de Rick Karsdorp sur la droite pour la cinquième minute avant la mi-temps.

L’entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic a effectué trois remplacements à la mi-temps, et son équipe a endigué la marée après la pause.

Barrow et Nicolas Dominguez avaient des buts refusés pour Bologne pour hors-jeu tandis que Pellegrini avait un autre effort de la Roma marqué comme hors-jeu peu de temps après, avant que Borja Mayoral ne touche les boiseries pour les visiteurs.

