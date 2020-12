L’AS Roma a décroché une victoire impressionnante contre Bologne ce week-end et sera désormais prêt à affronter Turin lors d’un affrontement de Serie A au Stadio Olimpico vendredi. Ils entrent dans ce match en sixième position sur le tableau des points mais ne sont qu’à six points du leader du championnat AC Milan.

Torino, en revanche, n’est pas en grande forme pour ce match. Ils sont actuellement parmi les trois derniers de la Serie A et n’ont que six points lors de leurs 11 premiers matchs cette saison.

Nous examinons maintenant leur bilan en tête-à-tête. La Roma a remporté 21 des 31 derniers matchs qu’elle a disputés contre Torino, tandis que Torino a réussi à remporter une victoire en cinq matchs contre la Roma.

ROM vs TOR Serie A 2020-21, AS Roma vs Torino: diffusion en direct

Le match AS Roma vs Torino sera diffusé sur les chaînes Sony Ten 2 SD et HD en Inde. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur SonyLIV.

ROM vs TOR Serie A 2020-21, AS Roma vs Torino: Détails du match

Vendredi 18 décembre – 1h15 heure normale de l’Inde (IST) au Stadio Olimpico.

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino Capitaine: Edin Dzeko

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino Vice capitaine: Andrea Belotti

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino Gardien de but: Pau Lopez

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino Défenseurs: Roger Ibanez, Chris Smalling, Wilfried Stéphane Singo, Nicolas Nkoulou

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino Milieux: Rick Karsdorp, Jordan Veretout, Soualiho Meite, Tomas Rincon

ROM vs TOR Serie A, équipe Dream11 pour AS Roma vs Torino Grévistes: Andrea Belotti, Edin Dzeko

ROM contre TOR Serie A, Dream11 Onze de départ probable de l’AS Roma contre Torino: Pau Lopez; Roger Ibanez, Chris Smalling, Marash Kumbulla; Rick Karsdorp, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola; Pedro, Henrikh Mkhitaryan; Edin Dzeko

ROM contre TOR Serie A, Dream11 Turin probable XI de départ contre AS Roma: Salvatore Sirigu; Wilfried Stephane Singo, Nicolas Nkoulou, Lyanko, Ricardo Rodriguez; Soualiho Meite, Tomas Rincon, Karol Linetty; Sasa Lukic; Federico Bonazzoli, Andrea Belotti