Rolling Meadows QB Evan Grace lance 4 touchés dans la victoire sur Schaumburg – Shaw Local

SCHAUMBURG – Malgré un vaillant effort, Schaumburg n’a pas pu retenir une unité explosive de Rolling Meadows vendredi soir.

Les Mustangs ont galopé à travers les Saxons, 49-28, au stade Gary Scholz pour égaliser leur record de 1-1 cette saison dans un crossover Mid-Suburban.

«Nous savions au début de cette semaine que Schaumburg allait avoir faim parce qu’ils affrontaient un adversaire coriace (semaine 1) à York et nous devions jouer plus physiquement, et nous devions avoir plus un sentiment d’urgence et nous devions exécuter à un niveau supérieur », a déclaré l’entraîneur de Meadows, Sam Baker.

“Nous l’avons fait ce soir (en) luttant contre beaucoup d’adversité, ce qui va nous aider à aller de l’avant.”

Meadows QB Evan Grace a mené l’offensive avec un effort de 424 verges sur 16 passes sur 28 avec quatre passes TD.

Il s’est lancé après avoir lancé la première de 2 interceptions au défenseur des Saxons Marcus Stewart moins de deux minutes après le début du match. Les erreurs ont permis à Schaumburg de marquer le premier sur une passe de 32 verges de Joey Macaluso à Anthony DiGioia, portant le score à 7-0.

Lors de leur prochaine série offensive, Grace a trouvé Ben Petermann (6 réceptions, 201 verges) sur une passe de 30 verges qui a égalisé le match à 7.

Ensuite, le match a tourné en faveur de Meadows lorsque ce qui semblait être un retour de coup d’envoi de 93 verges par Omarion Jones de Schaumburg a été rappelé sur un penalty. Cela a épinglé les Saxons au plus profond de leur propre territoire, conduisant à une récupération échappée par les Mustangs au 5 des Saxons.

Skip Rozanski (20 courses, 77 verges) converti à partir de la ligne des 1 verges quatre jeux plus tard, ce qui a permis à Meadows de rester, 14-7.

Grace a ensuite trouvé Steven Schiele (5 réceptions, 115 verges) sur une bombe de 67 verges portant l’avantage des Meadows à 21-7 à la fin du premier.

Le deuxième TD de Rozanski (2 verges) leur a donné un coussin de 28-7 avant la mi-temps.

Mais Schaumburg l’a rendu intéressant en seconde période.

Jones a pris le coup d’envoi de 95 mètres pour ouvrir la mi-temps.

Ce jeu électrique a été suivi par la deuxième connexion Macaluso à DiGioia qui a attiré les Saxons à 28-21. Mais les troisième et quatrième TD de Grace lancés à Schiele et Petermann ont permis à Meadows de reprendre le contrôle 42-21 à la fin du troisième.

Grace a crédité la résilience de son équipe pour rebondir après une défaite en ouverture de saison à Glenbrook South comme clé de la victoire.

“De toute évidence, nous n’avons pas aimé ce résultat la semaine dernière, mais le lendemain, nous avons dit que nous devions l’utiliser comme une expérience d’apprentissage et faire de notre mieux et nos gars l’ont tellement amélioré”, a déclaré Grace. “Tout le monde a bien joué ensemble et nous avons joué en équipe et nous avons changé si bien. Je ne pourrais pas être plus fier de nos gars.

