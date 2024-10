ROLI introduit une nouvelle ère de musique intelligente et intuitive

LONDRES, 08 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ROLI, le pionnier de la technologie musicale, est fier d’annoncer Airwave, une percée dans l’interaction musicale pour les apprenants et les créateurs de musique. ROLI Airwave transforme n’importe quel clavier ROLI en un « piano intelligent », doté de capacités de vision et de voix magiques. Pour les apprenants en musique, cela se traduit par le premier assistant d’entraînement intelligent au monde capable de voir vos mains, d’entendre votre voix et de vous donner un retour précis au fur et à mesure de votre progression. Pour les créateurs de musique, cela ouvre une toute nouvelle dimension de jeu et d’expression musicale. ROLI Airwave est désormais disponible en précommande immédiate ICI pour les apprenants et ICI pour les créateurs.

« Musique apprentissage et jouant avoir a été loin aussi difficile pour aussi long: intimidant, cher, et une taille unique », a déclaré Roland Lamb, PDG de ROLI. « Chez ROLI, nous avons pour mission de libérer la musique, en permettant à chacun d’apprendre le langage de la musique avec de nouveaux outils numériques qui ouvrent de nouvelles possibilités d’expression humaine. Grâce aux récents progrès de la vision par ordinateur et de l’IA, nous sommes enfin en mesure d’innover au-delà des touches et pouvons désormais proposer cette technologie centrée sur l’humain aux apprenants et aux créateurs de musique.

Apprendre à jouer avec Airwave et deux pianos MS

ROLI Airwave exploite des caméras infrarouges 3D et la nouvelle technologie ROLI Vision pour voir vos mains et capturer les mouvements et gestes précis des doigts pendant que vous jouez. Cela permet un feedback hautement personnalisé et réactif, et invite également les musiciens à jouer de manière nouvelle et plus intuitive dans bien plus de dimensions.

L’expérience ROLI Airwave est alimentée par la plateforme ROLI Music Intelligence (MI). S’appuyant sur les technologies de base développées au cours de la dernière décennie, la plateforme s’appuie sur 5 « clés » technologiques : le son, la vue, le toucher — et désormais la vision et la voix. La plateforme ROLI MI constituera la base d’une feuille de route des futurs produits intelligents, à commencer par Airwave.

Les caméras de ROLI Airwave peuvent voir vos mains en détail 3D, apportant de nouvelles fonctionnalités à n’importe quel clavier ROLI. Ajoutez simplement Airwave à Piano M (anciennement LUMI Keys) ou Seaboard pour débloquer un nouveau monde d’interaction musicale. Doublez-le avec deux Piano M ou deux Seaboard M pour élargir votre surface de jeu.

De nouvelles formes d’expression créative avec Airwave et deux Seaboard MS

En parallèle, Airwave fonctionne également de manière transparente avec la nouvelle technologie Piano AI de ROLI, utilisant de grands modèles de langage ainsi que le suivi manuel. En plus de voir vos mains, votre piano peut désormais comprendre et répondre aux commandes vocales naturelles, fournir une assistance en temps réel et des formes d’interaction plus intuitives. Demandez à votre piano ROLI de vous montrer un accord, un morceau de musique complet ou de vous donner quelques conseils pour améliorer votre jeu.

Pour les apprenants en musique, ROLI Airwave, lorsqu’il est combiné avec les touches lumineuses du ROLI Piano M, représente un système complet d’apprentissage musical qui peut enseigner de bonnes habitudes à travers les 5 principes techniques : posture ; position des mains; harmonie; rythme et dynamique. Semblable à un assistant de pratique personnel et intelligent, les utilisateurs peuvent écouter les chansons qu’ils aiment, jouer comme et quand ils le souhaitent, et apprendre grâce à une expérience conviviale et engageante, personnalisée en fonction de leurs besoins et compétences spécifiques.

Pour les créateurs de musique, ROLI Airwave ouvre un tout nouveau monde d’expression musicale intuitive. D’un simple geste de la main, les créateurs peuvent transformer un piano en un orchestre complet, tout comme le ferait un chef d’orchestre, ou transformer des nappes de synthé douces en leads brûlants d’un simple mouvement du poignet. Avec Airwave, les musiciens peuvent débloquer des niveaux de créativité plus profonds en utilisant 5 nouvelles dimensions intuitives : Air Raise ; Glisse aérienne ; Inclinaison aérienne ; Air Flex et Air Slide.

« Avec ROLI, les musiciens peuvent explorer de nouvelles formes de son et d’expression », a déclaré Marco Parisi, directeur mondial célèbre musicien et producteur pour Fred Encore, Éd Sheeran et will.i.am. « Onde change la donne dans la création musicale et dans la façon dont nous jouons. Chaque mouvement et chaque geste crée un nouveau son qui leur est propre, ce qui rendra la musique beaucoup plus expressive et pourrait même conduire à de nouveaux genres musicaux.

Avec ROLI Airwave et la plateforme Music Intelligence, ROLI remplit sa mission de libérer la musique, la rendant plus accessible et plus joyeuse à apprendre, créer et jouer. Le lancement de ROLI Airwave représente l’aube d’une nouvelle ère d’instruments de musique intelligents et intuitifs pour tous.

À propos de ROLI : ROLI est une entreprise de technologie musicale centrée sur l’humain avec pour mission de « libérer la musique ». ROLI s’est imposé comme un innovateur de premier plan dans le domaine de la technologie musicale, avec des avancées pionnières telles que Seaboard, BLOCKS, LUMI, un rôle central dans la création de MPE et maintenant Airwave. Pour plus d’informations et pour précommander Airwave, visitez ROLI.com.

