Rolex 24 At Daytona actualités et notes d’avant-course

La 62e Rolex 24 At Daytona prendra le drapeau vert à 13 h 40 HE, avec 59 voitures prévues pour donner le coup d’envoi de la saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. L’heure d’ouverture sera diffusée en direct sur NBC.

Les qualifications ont eu lieu dimanche dernier lors du week-end du Roar Before the 24. Pipo Derani a été le meilleur qualifié de la Cadillac Racing V-Series.R n°31 de Whelen Engineering avec un nouveau record de 1m32.656s alors que Cadillac a verrouillé la première ligne. Ben Keating, qui devrait également piloter la Porsche 963 n°85 de JDC-Miller MotorSports pendant la course, a décroché la pole LMP2 au volant de l’ORECA 07 n°2 de United Autosports. AO Racing mènera les GT au vert dans un départ fractionné. après que Seb Priaulx ait décroché la pole GTD PRO dans la Porsche 911 GT3 R n°77. À l’intérieur de la deuxième rangée de GT se trouvera la Lexus RC F GT3 n°12 de Vasser Sullivan après que Parker Thompson ait réalisé le meilleur temps de qualification pour GTD. .

Ganassi aime ses chances

Bien que l’attention soit portée sur la voiture sœur de Whelen Engineering Cadillac Racing qui partira de la pole, la V-Series.R n°01 dirigée par Chip Ganassi Racing a également été rapide et partira à l’extérieur de l’avant. rangée.

« En regardant les essais et les qualifications, on dirait que nous sommes venus ici, pour la première fois depuis quelques années, et je pense que nous avons une vraie chance d’y parvenir. Il ne reste plus qu’à bien faire les choses évidentes”, a déclaré le propriétaire de l’équipe, Chip Ganassi, qui s’attend à voir tout ce qui pourrait se produire au cours d’une saison entière dans les Rolex 24. Une chose qu’il espère ne pas voir : “Une sorte de plan vous avez passé huit ou neuf heures à vous faire annuler par un jaune mal placé. Mais, a-t-il ajouté, cela fait partie du contrat et il suffit d’encaisser les coups.

WTRAndretti réfléchit à sa stratégie

Les deux Wayne Taylor Racing avec Andretti Acura ARX-06 n’ont pas montré un bon rythme tout au long de la semaine de Roar et de course. Le copropriétaire de l’équipe, Wayne Taylor, n’hésite pas à croire que le fait que les Acuras portent le plus de poids – 42 kg de plus que la voiture la plus légère du domaine GTP – y contribue. L’équipe a donc dû trouver des tactiques pour surmonter cela en course.

“Nous avons deux voitures cette année – il y avait deux Acura sur le terrain les années passées, mais ce n’était pas une situation où vous pouviez partager vos stratégies et jouer à ce jeu”, a déclaré Ricky Taylor, pilote de la WTRAndretti ARX n°10. -06. « Nous avons cette carte. Il y a tellement de jaunes que vous pouvez beaucoup travailler sur la stratégie pour obtenir une position en piste. Et puis avec deux voitures, cela amplifie en quelque sorte la situation, ce qui nous permet de retenir les gens à l’écart pendant un moment, et qui sait ce qui se passe. Le vent ici change beaucoup et notre voiture est très sensible au vent. De petites choses comme celle-là pourraient nous permettre de passer une bonne journée.

Mentalité du désastre multiplié par deux

Chaque équipe espère que tout se passera bien pendant les 24 heures de course et que leur fortune dépendra du pilotage, de l’ingénierie et de la stratégie. Mais lorsque les choses tournent mal – une voiture GT qui ne vous voit pas arriver, une course trop agressive ou même une simple erreur de pilote – la vieille devise des Boy Scouts « Soyez préparés » entre en jeu.

“Nous faisons ce que notre équipe appelle, et je pense que la plupart le font, une baie de combat”, a expliqué Chris Mitchum, directeur des opérations de l’équipe Whelen Engineering Cadillac Racing. “Donc, si les choses tournent mal et que vous rencontrez un problème pendant la course, notre garage sera équipé de coins avant de rechange, de composants de rechange et d’une moitié arrière de rechange. Nous avons un nombre très limité de réparations que nous effectuerons dans la voie des stands, et ces pièces se trouvent dans la voie des stands. Tout le reste est mis en scène dans le garage. Et vous allez jusqu’à présent – ​​et je suis sûr que toutes les équipes ici feront à peu près la même chose – vous avez un ensemble de carrosseries dans votre garage et un ensemble de carrosseries dans votre voie des stands. Vous travaillez avec une mentalité de catastrophe multipliée par deux et vous essayez d’être aussi préparé que possible.

Fittipaldi remplacera Novalak, blessé, à Inter Europol

Pietro Fittipaldi remplacera Clément Novalak dans la ORECA LMP2 n°52 Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports pour la course. Novalak a été blessé à la jambe et à la hanche lors d’un incident dans la voie des stands lors de la séance d’essais ; bien que la blessure ne soit pas grave, il ne pourra pas participer au reste de l’événement. Fittipaldi rejoindra plutôt Nick Boulle, Jakub Śmiechowski et Tom Dillmann dans la n°52. Il est bien connu de l’équipage d’Inter Europol Competition, pour avoir piloté la ORECA 07 avec l’équipe en European Le Mans Series en 2022.

La blessure de Novalak s’étant produite lors des essais finaux, Fittipaldi effectuera ses premiers tours à grande vitesse dans la voiture pendant la course.

L’affichage du patrimoine s’agrandit

L’un des points forts de Rolex 24 pour les passionnés d’histoire des courses automobiles est l’exposition du patrimoine dans la Fan Zone, ainsi que l’exposition sur piste de 20 minutes le samedi matin pour les voitures participantes. Les points forts incluent la Dauer 962 LM qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1994, une voiture Mazda RX-7 GTO, la voiture NASCAR Garage 56 Project qui a couru au Mans l’année dernière et une BMW CSL qui a gagné à Daytona en 1975.

Temps de trajet

Les temps de conduite minimum pour GTP et GTD PRO sont de deux heures. Pour les LMP2 et GTD, le temps de conduite minimum est de 4h30. Aucun conducteur ne peut conduire pendant plus de 13 heures et pas plus de quatre heures sur une période de six heures.

Comment regarder/écouter

L’intégralité des Rolex 24 At Daytona sera diffusée en direct sur la plateforme de streaming Peacock de NBC. Seize heures et demie seront diffusées à la télévision, avec le départ et l’arrivée sur NBC. USA Network diffusera la course de 14 h 30 à 20 h HE et de 22 h à minuit HE. La couverture du dimanche commence à 6 h HE aux États-Unis et se poursuit jusqu’à midi HE. NBC diffusera l’arrivée de la course de midi HE jusqu’à 14 heures.

De plus, IMSA Radio diffusera pendant toute la durée de l’événement.

Météo

Ce sera le Rolex 24 le plus chaud depuis plusieurs années, avec une température culminant samedi à 78 degrés F juste autour du départ de la course. Les températures nocturnes ne devraient chuter qu’au milieu des années 60, et dimanche matin apporte un petit risque de pluie, avec des conditions qui devraient être partiellement nuageuses et dans les basses années 70 lorsque le damier tombera.