Rôle génétique dans la taille : nouvelle étude

Selon une nouvelle étude, les parents ne sont peut-être pas entièrement responsables de la hauteur de leurs enfants par rapport à leurs pairs.

Bien que la relation entre la taille et la génétique soit généralement mal comprise, une étude récente publiée dans Nature a fait avancer la recherche grâce à ses conclusions.

L’étude d’association à l’échelle du génome a examiné l’ADN de cinq millions de personnes à travers 281 études contributives, la plus grande étude jamais réalisée de ce type, et a révélé que plus de 12 000 variantes génétiques peuvent expliquer les différences de taille entre les personnes.

La majorité des personnes examinées dans l’étude étaient d’ascendance européenne, un peu plus d’un million de participants à l’étude étant d’ascendance non européenne, notamment africaine, est-asiatique, hispanique ou sud-asiatique.

L’ADN qui compose notre corps détient le modèle de toutes les protéines du corps, qui sont les molécules qui font le travail dans la cellule, a déclaré à CTVNews David R. Ross, professeur émérite de la faculté de biologie de l’Université de Waterloo. Californie. “Ils nous font être grands ou petits, par exemple, donc l’ADN est vraiment important.”

Et bien que les parents plus grands aient tendance à avoir des enfants plus grands et que les parents plus petits aient des enfants plus petits, les chercheurs ont découvert que ce facteur n’est pas toujours un indicateur parfait de la taille.

En fait, les variants génétiques associés à la taille sont concentrés dans des régions couvrant plus de 20 % du génome.

Le génome est l’ensemble complet des gènes ou du matériel génétique présent dans une cellule ou un organisme.

Dans le génome humain, il y a environ trois milliards de nucléotides – qui sont le bloc de construction de base des acides nucléiques (ARN et ADN), les acides nucléides étant les composés chimiques naturels qui servent de principales molécules porteuses d’informations dans les cellules.

Les chercheurs affirment que les résultats sont particulièrement bénéfiques car ils peuvent aider les médecins à identifier les personnes qui ne sont pas en mesure d’atteindre la taille qu’elles ont prévu de rencontrer à l’âge adulte. Ils pourraient ensuite aider à identifier les maladies ou conditions cachées qui peuvent retarder la croissance ou d’autres impacts sur la santé.

“Tout trait, dans ce cas c’est la taille, pourrait être sensible à la maladie”, explique Ross. « Il est tentant de penser que quelqu’un peut avoir un gène qui cause le cancer, par exemple, mais c’est toujours beaucoup plus compliqué que cela. C’est généralement tout un tas de gènes ensemble qui causent un trait particulier. C’est pourquoi il était si important pour eux de regarder cinq millions de personnes.

En outre, les résultats de la recherche exposent également la possibilité d’études pangénomiques pour identifier la biologie d’une maladie, suivie de ses composants héréditaires, qui pourraient faire partie intégrante de la résolution des problèmes de santé mondiaux.

L’étude indique que des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour parvenir à la même compréhension dans les ascendances autres que les populations d’ascendance européenne.