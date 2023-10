Rôle critique sur les rôles vocaux et la compétition amicale

Rôle critiqueLe panel du New York Comic Con était plein de questions sur la populaire série Web, y compris ses stars invitées, ses méchants récurrents et Celui de Matt Mercer capacité étrange à amener des PNJ revenu d’entre les morts. Ou sortir de l’ombre, peu importe convient à l’histoire n’importe quand.

Vox Machina est un projet Fan Forward

Mais au-delà des discussions sur Bell’s Hells et diverses autres soirées d’aventures, les fans voulaient en savoir plus sur les autres aventures du casting dans le domaine du doublage. Presque tout le monde avait une drôle d’histoire de guerre à partager sur le casting hollywoodien.

Alors que l’annonce de Mercer concernant son rôle de Vincent Valentine dans Final Fantasy II n’avait pas encore eu lieu au moment du panel, le groupe a été franc sur la fréquence à laquelle ils se retrouvaient en compétition les uns contre les autres – et parfois même contre eux-mêmes – pour les rôles. Marisha Ray, membre de la distribution et directrice créative de Rôle critique, a déclaré: « C’est drôle parce que de temps en temps, lorsque nos agents nous font part de pannes d’acteur ou de casting, cela dit » nous recherchons vraiment un son semblable à celui de Laura Bailey. » » Alors que le public applaudissait, Ray a mimé en tenant un téléphone et a déclaré » Et je me dis : » Veux-tu que je lui envoie un message ? » » Bailey, qui faisait partie du panel, est également intervenue : » J’ai eu une fois une audition qui demandait un son similaire à celui de Laura Bailey. » (Sam Reigel a demandé en plaisantant : « Avez-vous obtenu le poste ? » Bailey a ri : « Non ! »)

Taliesin Jaffe a déclaré que lorsqu’il était plus jeune, il avait réalisé qu’il avait commencé à réserver davantage d’emplois lorsque Liam O’Brien n’était pas disponible. O’Brien a répondu: « J’ai auditionné une fois pour un projet que je ne nommerai pas et où ils m’ont envoyé une référence vocale… c’était moi. » Il a dû auditionner et après plusieurs semaines, il a réservé le rôle. Mercer est intervenu et a ajouté: « J’ai eu une autre audition de projet où la référence vocale était moi et je ne l’ai pas réservée. »

