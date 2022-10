Rolando Cubela, qui a comploté avec la CIA pour tuer Castro de Cuba, décède à 89 ans

En mars 1966, Rolando Cubela comparaît devant un tribunal militaire de La Havane accusé d’avoir mené un complot visant à tuer son ancien camarade, Fidel Castro. Au cours des deux jours de procédure, M. Cubela n’a jamais nié avoir cherché à assassiner le “chef suprême” de Cuba, mais se serait reproché d’être tombé “entre les mains de l’ennemi”. Cette contrition, portée par les médias contrôlés par l’État cubain, a donné à Castro ce dont il avait besoin. Envoyer M. Cubela et quatre autres comploteurs condamnés face à des pelotons d’exécution aurait pu créer de puissants martyrs pour rallier davantage les opposants à son régime. Au lieu de cela, Castro a déclaré publiquement qu’il ne condamnerait pas à mort M. Cubela et d’autres anciens alliés.

M. Cubela, décédé le 23 août à Doral, en Floride, à 89 ans, passerait les 13 prochaines années en prison – clôturant l’une des notes de bas de page les plus intrigantes des années turbulentes qui ont suivi le renversement de la guérilla de Castro. Fulgencio Batista Régime favorable aux États-Unis en 1959.

Le chemin de M. Cubela vers une cellule de la prison de La Havane comprenait des réunions clandestines avec des agents de la CIA en Europe, des noms de code, des idées pour tuer Castro, y compris un stylo empoisonné et des soupçons selon lesquels M. Cubela aurait pu jouer les deux côtés en tant qu’agent double, selon documents américains déclassifiés.

Le retournement de M. Cubela contre Castro a été un coup particulièrement dur pour le dirigeant cubain. Pendant la révolution, une alliance entre les guérillas de Castro et les factions dirigées par M. Cubela a évité les rivalités entre les forces anti-Batista et s’est avérée cruciale dans les batailles critiques contre les troupes gouvernementales au cours des derniers mois, a déclaré Arturo Lopez-Levy, chercheur à l’Université de Centre d’Amérique latine de l’école Denver Korbel.

“Il est difficile de dire si Cubela complotait sérieusement pour tuer Castro, mais si quelqu’un avait pu le faire, cela aurait pu être Cubela”, a-t-il déclaré.

Une histoire de complots américains bizarres à Cuba

M. Cubela, qui a étudié la médecine à La Havane, s’est fait connaître de manière étonnante : en participant au meurtre d’un haut officier du renseignement militaire, le colonel Antonio Blanco Rico, dans une boîte de nuit de La Havane en octobre 1956.

L’année suivante, des membres du groupe de M. Cubela, connu sous le nom de Direction révolutionnaire étudiante, ou DRE, ont tenté de prendre d’assaut le palais présidentiel de Batista, mais ont été repoussés après que des affrontements ont fait de lourdes pertes des deux côtés. Le co-fondateur de DRE, José Echeverría, a été tué lors d’une attaque simultanée contre une station de radio à La Havane.

Craignant d’être arrêté, M. Cubela s’est embarqué clandestinement sur un navire marchand à destination de la Floride. Il retourna à Cuba par bateau en février 1958, unissant plus tard les unités de la Direction à Castro dans une victoire décisive sur les troupes gouvernementales en décembre. Batista a fui Cuba le jour de l’an 1959.

M. Cubela était solidement dans le cercle restreint de Castro après sa prise de pouvoir. Il arborait fièrement une longue cicatrice, de l’épaule droite au biceps, suite à une blessure lors d’un combat. Pourtant, alors que Castro consolidait le contrôle, M. Cubela était de plus en plus consterné par son adhésion au communisme et au règne de l’homme fort.

Les derniers instants du héros révolutionnaire Che Guevara

Un rapport de l’inspecteur général de 1967 sur les complots visant à assassiner Castro, rendu public en 1998, décrivait les ouvertures de M. Cubela à la CIA, puis son implication croissante dans la planification secrète, étant donné le cryptonyme “Amlash”.

Une note de service de la CIA de janvier 1965, publiée dans le cadre du rapport de l’inspecteur général, qualifiait M. Cubela de “représentant d’un groupe dissident militaire interne, qui complotait pour renverser Castro”.

En juillet 1962 – alors que l’administration Kennedy était encore sous le choc de l’échec de l’invasion de la Baie des Cochons en 1961 – M. Cubela rencontra des contacts de la CIA dans une boîte de nuit d’Helsinki. M. Cubela a accepté de rester à Cuba pour “poursuivre le combat là-bas”, indique le rapport de l’inspecteur général. Sa demande en retour : se voir « donner un très grand rôle à jouer » si Castro était destitué. M. Cubela a reçu une formation clandestine dans un refuge de la CIA en France.

À l’automne 1963, M. Cubela était à Paris alors qu’un nouveau complot de la CIA était ourdi – peut-être que M. Cubela utilisait un stylo à bille rempli d’un alcaloïde toxique connu sous le nom de Black Leaf 40 administré par une seringue ultrafine, selon le rapport. Il y avait une urgence dans les équipes secrètes de Washington. Les idées antérieures de frapper Castro, y compris l’utilisation de tueurs à gage ou de cigares empoisonnés, se sont effondrées.

Peu de temps après que M. Cubela ait examiné le stylo le 22 novembre 1963, ils ont appris que le président John F. Kennedy avait été abattu à Dallas. “Cubela était visiblement ému”, indique le rapport, “et a demandé ‘Pourquoi de telles choses arrivent-elles à de bonnes personnes?’ ” Le pen plot a été abandonné.

M. Cubela voulait des armes, y compris un fusil de sniper avec une lunette et un silencieux, selon le rapport. La CIA a fait en sorte que M. Cubela rencontre à Madrid en 1964 Manuel Artíme, un militant anticastriste de premier plan basé aux États-Unis. Artíme a accepté de fournir le fusil et une arme de poing, que M. Cubela a réussi à faire passer en contrebande à Cuba au début de 1965.

Bientôt, cependant, des rumeurs ont commencé à circuler à Cuba sur des complots contre Castro. La CIA a mis fin à ses liens avec M. Cubela pour des “raisons de sécurité”, a écrit Brian Latell dans son livre de 2012, “Castro’s Secrets: The CIA and Cuba’s Intelligence Machine”.

La rupture a soulevé des soupçons selon lesquels M. Cubela pourrait être sous surveillance cubaine ou travailler comme agent double, divulguant des informations aux personnes du régime de Castro pour gagner des faveurs ou essayer de construire son réseau pour une direction post-Castro.

Pendant des années, la CIA s’était méfiée de M. Cubela après qu’il ait refusé de passer un test polygraphique, selon le rapport de l’inspecteur général. Artíme était également considéré comme un joker, selon le rapport de l’inspecteur général. Le conseiller à la sécurité nationale McGeorge Bundy “a reconnu qu’Artíme était un pétard parmi nous”, indique un mémo.

Dans une cassette des remarques de Castro diffusée en 1978 devant un comité de la Chambre, le dirigeant cubain a déclaré que M. Cubela avait été jugé et condamné “pour les complots contre nos vies”, mais a déclaré qu’il n’avait pas eu connaissance du soutien de la CIA de M. Cubela jusqu’à ce que le Sénat enquêtes.

Le 28 février 1966, M. Cubela a été arrêté à La Havane. Au même moment, la police secrète cubaine rassemblait d’autres personnes qui se joindraient à M. Cubela lors du procès, notamment Ramon Guin Diaz, un autre ancien commandant en chef des forces de Castro.

Lors du procès, M. Cubela s’est décrit comme tombant dans des troubles personnels et une indulgence autodestructrice. (Un document américain précédemment classifié indiquait que M. Cubela “aimerait boire, aime les blagues et est social, amical et amical”.)

« J’étais porteur d’une série de préoccupations et de contradictions, fruit d’un long combat après le triomphe de la révolution », a-t-il déclaré au tribunal, affirmant avoir mené « une vie désordonnée, une vie de fêtes, de cabarets, une vie complètement folle. Je me décomposais et me détériorais.

Rolando Cubela Secades est né à Cienfuegos, Cuba, le 19 janvier 1933, et a été actif dans les affaires étudiantes pendant ses études de médecine à La Havane. Il a rejoint la Direction révolutionnaire étudiante après que Batista a pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 1952.

M. Cubela a été libéré de prison en août 1979 dans le cadre d’un accord avec l’administration Carter qui a libéré des milliers de détenus politiques à Cuba. M. Cubela a déménagé à Madrid, où il a travaillé comme cardiologue et a participé à plusieurs rassemblements appelant à plus de libertés à Cuba. Il a déménagé à Miami après sa retraite.

Sa mort a été annoncée sur Facebook par Alfredo Fernández-Gamez, membre éminent de la communauté cubano-américaine du sud de la Floride et ami de M. Cubela. Cubacute, un site d’information en espagnol à Miami, a déclaré que la sœur de M. Cubela, Caridad Cubela Secades, avait déclaré à l’agence de presse espagnole EFE que M. Cubela était décédé dans un hôpital de Doral, en Floride, de problèmes respiratoires. Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Le rapport de l’Inspecteur général indique qu’aucune des « transactions de M. Cubela avec la CIA de mars 1961 à novembre 1964 n’a été mentionnée dans le procès », les preuves se concentrant sur les rencontres de M. Cubela avec Artíme.