Roland-Garros : Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev se qualifient pour les demi-finales | Actualités Tennis

Stefanos Tsitsipas atteint les demi-finales de Roland-Garros pour la deuxième année consécutive

Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev devraient se rencontrer pour la huitième fois de leur carrière, après s’être qualifiés pour les demi-finales de Roland-Garros.

Zverev a été le premier à s’assurer une place dans le dernier carré du Grand Chelem sur terre battue, à la suite de sa victoire 6-4 6-1 6-1 sur Alejandro Davidovich Fokina.

Le match de Tsitsipas avec Daniil Medvedev a dominé la séance nocturne sur le court Philippe-Chatrier et le Grec a vaincu la deuxième tête de série 6-3 7-6 (7-3) 7-5.

La deuxième série de quarts de finale aura lieu mercredi, lorsque Rafael Nadal rencontrera Diego Schwartzman et Novak Djokovic affrontera Matteo Berrettini lors d’une séance nocturne qui verra les fans revenir au stade.

Tsitsipas reste au frais pour atteindre les demi-finales

Tsitsipas s’est rapidement installé dans l’arène vide à Paris, les spectateurs n’ayant toujours pas pu assister au match tardif en raison du couvre-feu COVID-19 et il a remporté le premier set en seulement 31 minutes.

Le Grec a continué sur sa lancée au début du deuxième set. Il avait une avance de 3-1 avant que Medvedev ne retrouve son sang-froid et n’égalise les procédures à 3-3. Cependant, le Russe n’a pas réussi à prendre des chances de point de consigne lors du 10e match.

Après cela, il y a eu un tie-break et Tsitsipas a pris le contrôle. Il a réclamé une mini-pause au premier point, avant qu’une double prise ne le propulse 3-0 en avant et à partir de là, il a chargé au-dessus de la ligne.

Ayant perdu le tie-break, Medvedev a quitté le terrain pour changer de vêtements et sa nouvelle tenue a semblé le revigorer. L’énergie fraîche de la deuxième tête de série lui a permis de battre Tsitsipas lors du cinquième match – seulement pour que le n ° 5 mondial recule et mène 5-4.

Le Russe a ensuite eu un échange houleux avec l’arbitre de chaise avant de tenir à 5-5.

Tsitsipas a pu calmement repousser l’aggravation à l’autre bout du terrain. Il est resté extrêmement concentré, luttant contre 40-0, puis repoussant un service aux aisselles de Medvedev, pour remporter le match sur sa première balle de match.

« Je jouais contre l’un des meilleurs gars de la tournée, je devais donc maintenir l’intensité et élever mon jeu pendant tout le match », a déclaré Tsitsipas.

« Je sentais que je jouais très bien et que je ne lui laissais pas beaucoup d’espace. Je pense que ma performance était proche d’être l’une de mes meilleures cette semaine, je dirais. J’en suis vraiment content.

« Être ici sur terre battue à Paris me rappelle de bons souvenirs, je suis heureux de continuer à le répéter et d’essayer d’aller plus loin de jour en jour. »

Alexander Zverev n’est que le troisième Allemand à atteindre les demi-finales à Roland-Garros à l’ère de l’Open

Pendant ce temps, Zverev s’est qualifié pour les demi-finales avec une victoire 6-4 6-1 6-1 sur Davidovich Fokina.

Après un premier set tendu, au cours duquel les deux joueurs ont eu du mal à conserver leur service, le numéro 6 mondial est passé à la vitesse supérieure et n’a pas regardé en arrière.

Au total, Zverev n’a passé que 96 minutes sur le terrain et bien qu’il soit heureux d’avoir atteint sa troisième demi-finale du Grand Chelem et sa première à Roland-Garros, il en veut plus.

« C’est très agréable d’être en demi-finale, mais le simple fait d’être ici ne me satisfait pas », a déclaré Zverev sur le terrain.

« Je sais que je joue plutôt bien, et j’espère pouvoir continuer à jouer de la même manière, peut-être même mieux en demi-finale, puis nous verrons dans deux jours ce que cela me réserve.

« Évidemment, les tournois du Grand Chelem sont les tournois que nous voulons le plus gagner. Avant, peut-être ces dernières années, je me mettais trop de pression », a-t-il admis.

« Je n’étais pas très patient avec moi-même, j’ai l’impression que maintenant, j’ai peut-être appris à gérer un peu mieux la situation. Je suis un peu plus calme dans les tournois, mais l’objectif final n’a pas changé . »

