Roland-Garros : Stefanos Tsitsipas bat Alexander Zverev en cinq sets pour atteindre sa première finale du Grand Chelem | Actualités Tennis

Stefanos Tsitsipas a atteint sa première finale du Grand Chelem après avoir battu Alexander Zverev en demi-finale du simple messieurs à Roland-Garros

Stefanos Tsitsipas est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur grec – homme ou femme – à atteindre une finale du Grand Chelem alors qu’il résistait à Alexander Zverev dans un thriller en cinq sets à Roland-Garros.

Le joueur de 22 ans a perdu une avance de deux sets contre Zverev avant de maintenir le cap pour enregistrer une victoire 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 sur un court Philippe Chatrier baigné de soleil.

Il lui a fallu cinq balles de match, mais Tsitsipas a réussi à franchir la ligne d’arrivée pour porter son record de victoires sur l’Allemand à 6-2 alors qu’il atteignait sa première finale du Grand Chelem à la quatrième tentative, après avoir perdu ses trois demi-finales précédentes.

Le n°5 mondial Tsitsipas a été l’homme en forme sur terre battue, ayant remporté son premier titre en Masters 1000 à Monte-Carlo avant de remporter le titre à Lyon, et maintenant il va se préparer à une rencontre avec le 13 fois champion Rafael Nadal ou le n°1 mondial Novak Djokovic en finale dimanche.

