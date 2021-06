Roland-Garros : Sloane Stephens estime que la santé mentale a été trop longtemps négligée sur le circuit de tennis | Actualités Tennis

Sloane Stephens estime que le sujet de la santé mentale a été négligé lors de la tournée de tennis

Sloane Stephens estime que le sujet de la santé mentale a été trop longtemps négligé sur le circuit de tennis, affirmant que « beaucoup de joueurs de notre tournée souffrent en silence ».

L’Américaine, qui fait partie du conseil des joueurs de la WTA, a déjà évoqué la décision de Naomi Osaka de se retirer de Roland-Garros, affirmant que la quadruple championne du Grand Chelem devrait être soutenue et applaudie pour avoir quitté Roland Garros afin de se concentrer sur son mental. santé.

Stephens a vaincu une offensive Karolina Muchova samedi, éliminant la tête de série tchèque 18e avec une victoire 6-3 7-5 et se qualifiant pour le quatrième tour.

Après sa victoire, l’ancienne n°3 mondiale, qui a atteint la finale ici en 2018, s’est davantage exprimée sur le sujet de la santé mentale, admettant qu’elle a été trop longtemps ignorée sur la tournée.

« C’est super important de pouvoir s’entraider dans les hauts et les bas, car évidemment le tennis est super émotif. » Sloane Stephens

« J’ai l’impression que l’on n’en parle pas assez. J’ai l’impression que beaucoup de joueurs de notre tournée souffrent en silence. Je pense que ce n’est ni cool ni juste et nous devrions certainement l’aborder différemment, car tout le monde gère les choses différemment et dans leur à sa manière », a déclaré le joueur de 28 ans.

« Plus il y a de soutien, mieux c’est. Je pense que non seulement pour nous, les filles, nous nous soutenons, mais que la tournée puisse nous soutenir de différentes manières est super utile.

« Évidemment, nous vivons dans un monde où il y a Internet et où il y a des gens qui disent que vous êtes un bébé, toutes ces choses qui vous viennent à l’esprit. Je pense qu’en tant que tournée et en tant que concurrents et collègues, je pense qu’il est important de soutenir juste parce que, honnêtement, sur la route chaque semaine, nous sommes vraiment tout ce que nous avons.

« Nous sommes les mêmes visages que nous voyons tout le temps. C’est super important de pouvoir se soutenir dans les hauts et les bas, car évidemment le tennis est super émotif. »

Stephens a réitéré que « la santé mentale, physique et émotionnelle » est importante à un moment où certains pays sortent lentement d’une pandémie mondiale et « la vie a été très différente et très difficile ».

« Je pense que c’est vraiment important de pouvoir parler aux gens, parler à quelqu’un, juste de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, car ce n’est pas facile de prétendre que tout va bien quand ce n’est pas le cas, parce que nous sachez que tout le monde a lutté aussi longtemps que dure la pandémie », a déclaré Stephens.

« Je pense qu’il est toujours important de parler de ce que vous ressentez et des endroits où vous pouvez apporter des changements, vous sentir mieux et prendre soin de vous.

« Je pense que c’est définitivement la priorité absolue pour tout le monde. »

