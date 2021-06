Roland-Garros : Serena Williams s’impose à Roland-Garros après une victoire en deux sets contre Danielle Collins | Actualités Tennis

Serena Williams est désormais la joueuse la mieux classée dans la moitié inférieure du tableau du simple féminin après avoir battu Danielle Collins

Serena Williams était proche de son meilleur niveau alors qu’elle écartait la menace de sa compatriote américaine Danielle Collins pour atteindre le quatrième tour de Roland-Garros.

Williams, à la poursuite d’un quatrième titre à Roland Garros et d’un record du 24e Grand Chelem, a organisé une reprise au deuxième set pour battre Collins 6-4 6-4.

La joueuse de 39 ans se met en forme sur terre battue, son service étant nettement meilleur que lors de ses deux premiers matches.

Le seul vacillement est survenu au début du deuxième set lorsque Williams a perdu quatre matchs de suite mais, après avoir exhorté ses pieds à recommencer à bouger, elle a remporté cinq matchs consécutifs pour remporter la victoire.

Williams assumera Elena Rybakina, la 21e tête de série, après avoir mis fin au retour d’Elena Vesnina en Grand Chelem avec une victoire 6-1 6-4. Vesnina jouait son premier majeur depuis la naissance de sa fille en 2018.

Williams ne s’avancera pas en disant: « Il y a encore beaucoup de matches, beaucoup de grands joueurs, comme nous pouvons le voir. Il y a tellement de profondeur dans ce jeu maintenant, peu importe si vous jouez dans le premier tour ou pas, il faut vraiment se battre pour chaque match et rien n’est facile.

« J’avais juste besoin d’une victoire. J’avais besoin de gagner des matchs difficiles. J’avais besoin de gagner des sets. J’avais besoin de gagner en étant à terre. J’avais besoin de me trouver, de savoir qui je suis. Personne d’autre n’est Serena ici. C’est moi. C’est joli frais. »

Aryna Sabalenka a été l’une des joueuses les plus en forme de ces derniers mois, mais elle a vu ses espoirs à l’Open de France se terminer par Anastasia Pavlyuchenkova

La sortie semée d’erreurs d’Aryna Sabalenka pour Anastasia Pavlyuchenkova a quitté le Grand Chelem sans ses trois premières têtes de série féminines au cours de la première semaine.

La n°1 mondiale Ashleigh Barty a été contrainte à l’abandon sur blessure lors de son match de deuxième tour, qui a suivi le retrait très médiatisé de Naomi Osaka.

Sabalenka a été l’une des joueuses les plus en forme de ces derniers mois et a remporté le plus gros titre de sa carrière à Madrid le mois dernier, mais elle n’a pas encore fait une réelle impression lors d’un Grand Chelem, n’ayant pas dépassé le quatrième tour.

C’est clairement devenu un obstacle psychologique et, après avoir riposté contre l’expérimenté Russe Pavlyuchenkova, Sabalenka a eu du mal à garder le ballon sur le terrain, faisant 39 fautes directes au total lors d’une défaite 6-4 2-6 6-0.

Victoria Azarenka, double championne du Grand Chelem, était sous une forme impressionnante lors de sa victoire sur l’Américaine Madison Keys

Pavlyuchenkova affrontera ensuite Victoria Azarenka, qui a atteint le quatrième tour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2013 avec une impressionnante victoire 6-2 6-2 sur Madison Keys.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’elle est super, évidemment, une très grande joueuse, une grande combattante », a déclaré Pavlyuchenkova lorsqu’on lui a posé des questions sur son prochain adversaire, Azarenka : « Elle a prouvé et montré à tout le monde qu’elle a encore beaucoup de carburant, en particulier au US Open. »

slovène Tamara Zidansek est qualifié pour les 16 derniers lors d’un Chelem pour la première fois après une victoire de 0-6 7-6 (7-5) 6-2 sur Katerina Siniakova.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android