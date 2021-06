Roland-Garros : Roger Federer évaluera la participation à Roland Garros après une fin de soirée | Actualités Tennis

Federer ne participe qu’à son deuxième Roland-Garros depuis 2015

Roger Federer a admis qu’il pourrait se retirer de Roland-Garros, malgré une bataille exténuante en quatre sets contre l’Allemand Dominik Koepfer pour atteindre les 16 derniers à Roland Garros.

Le grand suisse était loin de son meilleur millésime contre le n ° 59 mondial, mais à la suite d’une affaire fiscale sur un court déserté Philippe Chatrier, il a obtenu un 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 7-6 ( 7-4) 7-5 victoire pour éviter ce qui aurait été sa première sortie à Paris depuis 2004.

Le joueur de 39 ans a commis 63 erreurs directes tout au long de la compétition, mais il a tout de même évoqué des moments d’éclat – dans et parmi la résilience pure – pour conclure la victoire à 00h43, heure locale.

« Je dois décider si je continue à jouer ou non ou n’est-ce pas trop risqué en ce moment de continuer à pousser, ou est-ce juste un moyen parfait de se reposer ? » Federer réfléchit à sa participation à Paris

Federer, qui a subi une double opération au genou l’année dernière et ne dispute que son troisième événement depuis l’Open d’Australie 2020, est maintenant en deuxième semaine à Roland-Garros pour la 15e fois de sa carrière.

Il est également qualifié pour les 16 derniers d’un Grand Chelem pour une 68e fois, un record, et devrait affronter la neuvième tête de série Matteo Berrettini pour une place en quarts de finale, où la tête de série Novak Djokovic pourrait l’attendre.

Néanmoins, le 20 fois champion du Grand Chelem a réitéré avant le tournoi que Wimbledon était son « objectif énorme » pour 2021, et il a révélé après le match qu’il envisagerait de se retirer de Roland-Garros avec SW19 fermement à l’esprit.

« Ce sont tous des tremplins vers quelque chose qui est vraiment important pour moi. C’est la saison, et c’est le retour. J’ai besoin de matches comme ceux-ci », a déclaré Federer aux journalistes après le match.

Federer pourrait potentiellement affronter le numéro 1 mondial Novak Djokovic lors des huit derniers à Roland Garros

« Nous passons par ces matches, nous les analysons fortement et regardons ce qui va suivre et ferons de même ce soir et demain, car je dois décider si je continue à jouer ou non ou n’est-ce pas trop risqué en ce moment de continuer pousser, ou est-ce juste un moyen idéal pour se reposer?

« Parce que je n’ai pas la semaine entre ici et Halle [the grass-court tournament] comme d’habitude pour voir ce qui est le mieux maintenant, si vous comptez à rebours depuis Wimbledon et ainsi de suite.

« Il se passe beaucoup de choses, mais avoir un match comme celui-ci, savoir que j’aurais probablement pu jouer un cinquième set mais ne pas savoir comment je vais me réveiller demain est intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. »

Le champion 2009 a connu une progression sereine lors de son premier match contre Denis Istomin avant de battre l’ancien champion américain Marin Cilic en quatre sets au deuxième tour, mais son affrontement contre Koepfer était son plus long depuis l’opération.

« Chaque match ici ou à Genève, je dois réévaluer la situation après le match et voir le matin comment je me réveille et comment se sent le genou le lendemain matin », a expliqué Federer.

« Donc de ce point de vue là ça se passe toujours comme ça. Il n’y a pas de différence après un match comme celui-ci, mais peut-être encore plus après un match comme celui-ci qui a été long. Je n’ai pas été en deux, trois et demi. batailles d’une heure en pratique non plus. »

La huitième graine n’est plus la figure infaillible qu’il était autrefois, mais le sens inébranlable du danger qui entoure son jeu à l’heure actuelle garantit qu’il reste une montre convaincante.

La star bâloise a affirmé qu’il visait à embrasser les éléments d’imprévisibilité dans son jeu, concédant qu’il avait dépassé ses propres attentes avec ses exploits sur la terre rouge.

Le champion 2009 devrait affronter l’Italien Matteo Berrettini pour une place en quarts de finale lundi.

« Je ne m’étais clairement pas entraîné depuis trois heures, 35. J’ai poussé autant que j’ai pu, comme nous le pensions raisonnable. Mais aujourd’hui, c’était, je pense, un énorme pas en avant pour l’équipe. Je ne m’attendais pas à pouvoir gagner trois matches ici », a poursuivi Federer.

« C’est amusant à certains égards de ne pas savoir, comme en 2017 quand je suis revenu ou quand personne ne sait vraiment – même moi-même ne sait pas ce qui est possible. C’est donc un angle amusant mais je le préférerais différemment.

« Je préférerais être à la place de Rafa ou de Novak en ce moment où ils sont, je me sens bien. Si je joue bien, je gagne. Je n’ai pas ce sentiment en ce moment, donc pour moi ce sont tous des tremplins. »

Federer a savouré le retour des foules à Roland-Garros la semaine dernière, donc la perspective qu’il tire sa révérence dans une arène vide n’aurait pas été à la hauteur de l’adieu qu’il mérite.

Cependant, malgré l’absence de fans samedi soir en raison du couvre-feu gouvernemental, Federer a insisté sur le fait qu’ils jouaient toujours un rôle déterminant dans sa victoire.

« Ce fut beaucoup de premières pour moi; jouer contre Koepfer pour la première session nocturne ici à Paris, la première fois sans fans depuis très, très longtemps ou jamais dans ma carrière. C’était vraiment très unique à bien des égards, et je Je suis heureux d’avoir trouvé un moyen », a-t-il ajouté.

« Aussi particulièrement émotionnellement, comment gérez-vous la perte de ce deuxième set? Comment gérez-vous pour continuer à vous pousser et essayer de vous nourrir de l’énergie de l’équipe et de penser à tous les gens qui regardent la télévision?

« J’imaginais vraiment beaucoup de gens un samedi soir, peut-être en train de regarder le match et de regarder du tennis. Donc, à bien des égards, je jouais aussi pour eux et j’essayais de me laisser inspirer. »

