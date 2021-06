Roland-Garros : Roger Federer bat Dominik Koepfer dans un match qui se termine à 00h43 à Paris | Actualités Tennis

Roger Federer a été soumis à un test sévère de ses références à Roland-Garros par Dominik Koepfer

Le grand suisse Roger Federer a atteint les 16 derniers d’un Grand Chelem pour une 68e fois, un record après avoir battu le numéro 59 mondial allemand Dominik Koepfer 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 7-6 (7-4 ) 7-5 dans une slugfest de fin de soirée à Roland-Garros.

Le champion 2009 a été solide lors de ses deux premiers matches, avec des victoires sur le qualifié Denis Istomin et l’ancien champion de l’US Open Marin Cilic, après avoir passé plus d’un an hors de combat alors qu’il se remettait de deux opérations au genou.

Mais la confrontation nocturne du 20 fois champion du Grand Chelem avec l’Allemand Koepfer n’a pas été simple, car il a joué des tie-breaks dans les trois premiers sets pour la première fois en 424 matchs du Grand Chelem.

Federer vu un temps torride par le gaucher allemand de 27 ans

S’il avait perdu, cela aurait bien pu être le plus triste des adieux à un événement qui l’a sans doute aimé plus que tout autre, et qui semblait une possibilité distincte pendant presque toutes les trois heures et 35 minutes qu’ils ont passées sur le terrain.

Malgré 63 erreurs directes, le joueur de 39 ans a suffisamment de son vieux courage et de sa détermination pour trébucher sur la ligne gagnante à 00h43, heure locale, remportant quatre sets exténuants.

Je ne suis pas du tout dérangé par l’issue de ce match. Le simple fait de voir Federer à 39 ans après 2 chirurgies du genou jouer dans un stade vide à 00h30 se faire virer est une source d’inspiration pour moi. Faites ce que vous ️ – Andy Murray (@andy_murray) 5 juin 2021

La fin de soirée de Federer a même fait parler le triple champion du Grand Chelem Andy Murray sur les réseaux sociaux.

L’Allemand Koepfer, classé 59, cherchait à atteindre le quatrième tour d’un Chelem pour la deuxième fois seulement après avoir déjà signé son meilleur résultat à Roland Garros.

Federer a réussi le premier set et a été deux fois interrompu tôt dans le deuxième, mais Koepfer a continué à lui claquer les talons, troublant le Suisse avec le poids de son jeu de frappe et de ténacité.

L’ancien joueur universitaire américain Koepfer a fait peur à Federer sur un court vide et étrange Philippe Chatrier

C’est Koepfer qui a remporté le set après un tie-break semé d’erreurs de Federer, et la huitième tête de série était en difficulté lorsqu’il a perdu une pause dans le troisième set. Mais il l’a ramené à 4-4 et a remporté le set lors d’un autre tie-break.

Alors que le temps passait après minuit, Federer a fait une pause au début du quatrième set pour ne redonner l’avantage qu’à Koepfer, qui avait déjà reçu un avertissement, s’étant vu infliger une pénalité de points pour avoir craché sur une marque de balle.

La résistance de Koepfer s’est épuisée lorsqu’il a été battu pour 6-5, Federer, qui aura 40 ans en août, remportant finalement une victoire lasse.

La douceur des hommes 1️⃣6️⃣ Djokovic contre Musetti 🇮🇹

Berrettini contre Federer 🇨🇭

Nadal contre Sinner 🇮🇹

🇦🇷 Schwartzman contre Struff 🇩🇪

Zverev contre Nishikori 🇯🇵

Davidovitch Fokina contre Delbonis 🇦🇷

Tsitsipas contre Carreno Busta 🇪🇸

Garin contre Medvedev 🇷🇺#Roland Garros — Roland-Garros (@rolandgarros) 5 juin 2021

Matteo Berrettini a rejoint les Italiens de 19 ans Jannik Sinner et Lorenzo Musetti au quatrième tour de Roland-Garros

Federer jouera ensuite Matteo Berrettini qui est devenu le premier Italien à se qualifier pour le quatrième tour ou mieux dans les quatre tournois du Grand Chelem de sa carrière après s’être qualifié en deux sets contre Kwon Soon-woo de Corée du Sud.

La neuvième tête de série a martelé 23 as dans une victoire de 7-6 (8-6) 6-3 6-4 pour devenir l’un des trois Italiens record à atteindre les 16 derniers d’un Chelem pour la première fois.

