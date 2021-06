Roland-Garros : Points de discussion de Roland Garros avec Novak Djokovic et Barbora Krejcikova les grands gagnants | Actualités Tennis

Novak Djokovic se rapproche rapidement de la marque magique du Grand Chelem de Roger Federer et Rafael Nadal

Novak Djokovic a réécrit une fois de plus les livres d’histoire en ripostant de deux sets à l’amour pour vaincre Stefanos Tsitsipas et remporter un 19e titre du Grand Chelem à Roland-Garros. Peut-il être empêché de remporter un Golden Slam sans précédent en 2021 ?

Après avoir détrôné le 13 fois champion Rafael Nadal lors d’une demi-finale épique, Djokovic a fait preuve d’une détermination remarquable pour vaincre Stefanos Tsitsipas en cinq sets – l’emportant sur deux sets dans une finale du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Le numéro 1 mondial est devenu le premier joueur masculin de l’ère ouverte à avoir remporté chaque Grand Chelem au moins deux fois, et son deuxième succès à Roland-Garros l’amène à un titre majeur solitaire de Nadal et Roger Federer.

Et il aura d’autres opportunités de créer l’histoire dans les mois à venir avec Wimbledon et l’US Open à venir. Le joueur de 34 ans ne vise pas seulement un Grand Chelem du calendrier, mais un Chelem d’or avec les Jeux olympiques de Tokyo également sur son radar cet été.

« Tout est possible », a déclaré Djokovic. « Certainement dans mon cas, je peux dire que ce que j’ai vécu dans ma carrière, dans ma vie, ce voyage a été formidable jusqu’à présent. J’ai réalisé des choses que beaucoup de gens pensaient que ce ne serait pas possible pour moi à atteindre. »

La force des femmes en profondeur transparaît

Barbora Krejcikova, qui ne dispute que son cinquième tableau principal en simple du Grand Chelem, grimpera à la 15e place du classement après être devenue la troisième championne du simple féminin non classée à Paris

Roland Garros a fourni les dernières informations sur la profondeur du talent dont le football féminin continue de se vanter alors que Barbora Krejcikova, non classée, a remporté un premier titre improbable en simple du Grand Chelem après avoir dépassé les qualifications en tournoi majeur à seulement quatre reprises dans le passé.

Ce faisant, Krejcikova a également prolongé la séquence de l’Open de France de six champions féminins consécutifs pour la première fois.

Rappelons que la n°1 mondiale Ashleigh Barty et la n°3 Simona Halep se sont toutes deux blessées et Naomi Osaka s’est retirée du tournoi, mais celles qui restaient n’ont pu affronter que les joueuses devant elles. Et c’est ce qu’ils ont fait, en profitant pleinement d’une compétition ouverte.

N’importe qui peut battre n’importe qui sur le circuit féminin, et cela ne peut être qu’une bonne chose.

Rafa et Novak nous offrent un classique de fin de soirée

Djokovic célèbre avoir battu Nadal dans un match de barnburner absolu vendredi soir

Oh comme nous allons manquer les « Trois Grands » quand ils seront partis. Alors que les championnats tant attendus de l’Euro 2020 ont débuté en Italie, Djokovic et Nadal ont attiré les regards vers une exposition d’art de l’argile alors que le n ° 1 mondial a stoppé spectaculairement ce dernier sur son chemin vers un 14e titre en simple à Roland Garros dans l’un des semi-finals les plus encapsulés -finales de l’histoire du sport.

Avant le concours, Djokovic avait décrit un affrontement sur terre battue avec le champion éternel de Roland-Garros Nadal comme le «plus grand défi»; après avoir lutté pour une victoire de 3-6 6-3 7-6 (7-4) 6-2, il l’a qualifié d’occasion qu’il n’oubliera jamais.

Nadal avait une fiche de 26-0 lorsqu’il a atteint les demi-finales du tournoi, auquel il est entré avec une fiche de 105-2 depuis son salut en 2005. C’était une tâche qui a attiré chaque once de génie technique de Djokovic pour tuer la bête parisienne.

23h couvre-feux

Les spectateurs ont été priés de partir afin de respecter le couvre-feu de 23h en raison de la pandémie de COVID-19 (AP Photo/Michel Euler)

C’était tout à fait le signe du temps où les fans ont éclaté en acclamations lorsqu’ils ont été informés qu’ils pouvaient briser le couvre-feu de 23 heures pour regarder l’intégralité de la demi-finale du blockbuster de Djokovic et Nadal.

Il y avait eu un couvre-feu à 21 heures pendant les 10 premiers jours du tournoi, avant qu’il ne soit reporté à 23 heures, la limite de capacité de 1 000 étant augmentée à 5 000.

Le match de quart de finale de Djokovic avec l’Italien Matteo Berrettini a été notamment perturbé pendant 20 minutes alors que certains des participants ont protesté après avoir été invités à partir au cours du quatrième set, un fan criant « Rip-off » en sortant.

Cela a créé un silence étrange au retour de la paire sur le terrain et un autre rappel de ce que le tennis manque sans tribunes complètes. Dire que certains auraient bien pu manquer la conclusion de l’épopée de Djokovic et Nadal.

39 ans plus tard…

Desirae Krawczyk (à gauche) et le Britannique Joe Salisbury ont remporté la finale du double mixte

Une mention spéciale à Joe Salisbury, qui a mis fin aux 39 ans d’attente de la Grande-Bretagne pour un titre au tableau principal à Roland Garros en remportant le double mixte avec l’Américaine Desirae Krawczyk.

Le deuxième titre du Grand Chelem de Salisbury l’a vu égaler l’exploit de John Lloyd, qui a remporté le double mixte à Roland-Garros avec l’Australienne Wendy Turnbull en 1982.

Il poursuit l’ascension de Salisbury après avoir triomphé en double masculin de l’Open d’Australie 2020 aux côtés de Rajeev Ram avant d’atteindre la finale l’année suivante après avoir également atteint les demi-finales de l’US Open entre les deux.

Le retrait d’Osaka révèle des failles

Naomi Osaka a révélé qu’elle souffrait de dépression

Naomi Osaka a été accueillie par une vague de soutien de la part d’autres athlètes et fans alors qu’elle prenait la décision de se retirer du tournoi après avoir été menacée d’expulsion à la lumière de son annonce qu’elle ne participerait pas aux conférences de presse en raison des effets des questions des journalistes. sur sa santé mentale.

La quadruple championne du Grand Chelem a déclaré qu’elle s’était préparée à l’amende à laquelle les athlètes s’exposaient pour avoir boycotté les fonctions médiatiques; au lieu de cela, son traitement dépeint un manque préoccupant d’empathie de la part des organisateurs qui ont ensuite accepté que les instances dirigeantes du sport devaient faire mieux en matière de santé mentale.

la colère est un manque de compréhension. le changement met les gens mal à l’aise. – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 30 mai 2021

Lors de son retrait, Osaka a révélé qu’elle souffrait de dépression et qu’elle était anxieuse avant les réunions avec la presse. Son courage à admettre une question sensible est un autre message puissant pour les jeunes hommes, femmes, garçons et filles qui ressentent une façon similaire de parler.

Aucun signe de réussite à domicile, pour le moment…

Gaël Monfils était le Français le mieux classé à Roland-Garros

Henri Leconte est le dernier Français à avoir atteint une finale de Roland-Garros lorsqu’il a été battu par le Suédois Mats Wilander en 1988, Yannick Noah étant le dernier Français à remporter un titre en simple messieurs à Roland-Garros lorsqu’il a vaincu Wilander en 1983.

Mary Pierce est quant à elle la dernière Française à avoir à la fois atteint une finale parisienne (2005) et décroché un titre en simple à domicile (2000), ce dernier grâce à une victoire en deux sets contre l’Espagnole Conchita Martínez. Cela soulève la question de savoir qui se profile comme le prochain espoir de la France ?

Cela étant dit, il pourrait y avoir de l’espoir à l’horizon après que Luca Van Assche ait battu Arthur Fils pour remporter le titre masculin simple dans ce qui était le premier tournoi junior du Grand Chelem à mettre en vedette des demi-finalistes entièrement français.

