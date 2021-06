Roland-Garros : Novak Djokovic n’inflige que la troisième défaite à Rafael Nadal à Roland-Garros avec une victoire épique en demi-finale | Actualités Tennis

Novak Djokovic est venu d’un set pour vaincre Rafael Nadal dans une épopée envoûtante de quatre heures et 11 minutes pour atteindre la finale de Roland-Garros dimanche

Le n°1 mondial Novak Djokovic n’a infligé que la troisième défaite à la domination de Rafael Nadal à Roland-Garros pour atteindre sa sixième finale à Roland-Garros lors d’une nuit de drame sportif.

Djokovic, qui a également battu Nadal en quarts de finale en 2015, a scellé une remarquable victoire 3-6 6-3 7-6 (7-4) 6-2 contre le 13 fois champion dans une atmosphère de football. Cour Philippe Chatrier.

Nadal avait remporté ses 13 demi-finales précédentes mais, dans un 58e match entre les deux qui était à égalité avec presque tous ceux qui l’avaient précédé, Djokovic a trouvé les réponses au plus grand défi du sport pour remporter un match extraordinaire.

En finale dimanche, Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas – vainqueur d’un concours en cinq sets avec Alexander Zverev plus tôt vendredi – lorsqu’il pourra se hisser à un titre de l’Espagnol et de Roger Federer en tête du classement masculin de tous les temps. classement du Grand Chelem et devenir également le premier du trio à remporter chaque tournoi au moins deux fois.

Nadal a reçu une longue ovation alors qu’il sortait du terrain, laissant Djokovic essayer de résumer ce qui venait de se passer.

« La première chose que je veux dire, c’est que c’était mon privilège d’être également sur le terrain avec Rafa dans ce match incroyable », a-t-il déclaré. « C’est sûrement le meilleur match que j’ai joué ici à Paris. C’est aussi le match avec la meilleure ambiance, la meilleure ambiance et la meilleure énergie. »

Rafa prend votre ❤️ – Cher (@cher) 11 juin 2021

Au plaisir de regarder ce match. Effort/exécution irréel de Novak. Il était le meilleur joueur de la journée. Quel match… – andyroddick (@andyroddick) 11 juin 2021

Nadal a remporté les cinq premiers matchs du match alors qu’il semblait en bonne voie pour répéter sa raclée du Serbe en octobre dernier pour la perte de sept matchs.

Mais Djokovic a saisi l’élan, remportant le deuxième set puis devançant un troisième set assez incroyable de 93 minutes dans sans doute l’un des plus grands tie-breaks de tous les temps, après avoir sauvé un point de set.

La foule d’environ 5 000 personnes a atteint un crescendo vers la fin du troisième set alors que le couvre-feu de Paris Covid-19 se profilait.

La foule sur le court Philippe Chatrier est autorisée à rester et à regarder la conclusion de Novak Djokovic contre Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros messieurs… https://t.co/i24OEH0ntJ – Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) 11 juin 2021

La plus grande joie de la soirée est venue avec l’annonce que les fans, qui devaient être expulsés à 23 heures, étaient en fait autorisés à rester, ce qui signifie que le magnifique concours pourrait continuer à être honoré par un public en direct.

Cependant, il n’y avait pas de répit pour Nadal, 35 ans, qui avait remporté 105 de ses 107 matches précédents sur la terre battue parisienne, car sa détermination apparemment inépuisable a finalement été brisée.

Djokovic avait l’air frais malgré près de quatre heures passées à se battre avec le plus grand joueur de terre battue du monde alors qu’il se rapprochait impitoyablement de la victoire.

Après avoir rompu pour une avance de 4-2, la fin est arrivée rapidement car il a infligé la première défaite au grand Espagnol à Roland Garros en six ans.

Djokovic a ensuite parlé de la domination de Nadal sur la terre, en déclarant: « Le nombre de victoires qu’il a remportées sur ce terrain est incroyable. Chaque fois que vous entrez sur le terrain avec lui, vous savez que vous devez en quelque sorte gravir le mont Everest pour gagner contre ce type ici. »

Le niveau est fou tho – victoria azarenka (@vika7) 11 juin 2021

No se puede creer lo que jugaron! Gracias @DjokerNole @Rafael Nadal.

Sueño con volver a encontrarlos 🔨 – Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 11 juin 2021

Djokovic vs Nadal : les statistiques du match Djokovic Statistiques de match Nadal 6 As 6 3 Doubles fautes 8 65% Pourcentage de victoire au 1er service 59% 50% Pourcentage de victoire au 2e service 40% 22/08 Points de break gagnés 6/16 50 Total des gagnants 48 37 Erreurs non forcées 55 142 Total des points gagnés 124

CE MATCH EST FOU !!! – Rennae Stubbs OLY (@rennaestubbs) 11 juin 2021

Nadal a dû regretter un manque de précision à des moments importants. Il a déclaré: « Ce n’était probablement pas ma meilleure journée là-bas. Même si je me suis battu, j’ai fait beaucoup d’efforts, la position sur les tirs n’a pas été aussi efficace ce soir. Contre un joueur comme lui, qui prend le ballon tôt , vous n’êtes pas capable de le sortir de ses positions, alors c’est très difficile.

« Même comme ça, j’ai eu une grande chance avec le point de set, 6-5, deuxième service. Tout pouvait arriver à ce moment-là. Ensuite, je fais une double faute, une volée facile dans le tie-break. Mais c’est vrai qu’il y a eu La fatigue est là aussi.

« Ce genre d’erreurs peut arriver. Mais, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas faire ces erreurs. Alors c’est tout. Bravo pour lui. Cela a été un bon combat là-bas. J’ai fait de mon mieux, et aujourd’hui n’a pas été ma journée. »

