Roland-Garros : Novak Djokovic et Rafael Nadal ont fait mieux qu’Andrea Bocelli en jouant leur propre classique d’opéra | Actualités Tennis

Novak Djokovic a sans doute remporté l’un des plus grands matchs jamais joués sur terre battue contre Rafael Nadal lors d’une nuit barmy à Paris

Alors que l’interprétation de Nessun Dorma par Andrea Bocelli résonnait autour du Stadio Olimpico à Rome, les deux ténors du tennis ont joué leur propre classique d’opéra vendredi soir à 900 milles au nord de Roland Garros.

Jamais un match de tennis n’a suscité un intérêt aussi incommensurable sur les réseaux sociaux que la superbe victoire en quatre sets de Novak Djokovic contre « The King of Clay » Rafael Nadal à Roland-Garros.

Il n’y a aucun doute Djokovic

Est une machine majeure…

Rafa prend votre ❤️ – Cher (@cher) 11 juin 2021

Andy Murray l’a qualifié de « parfait » tandis qu’Andy Roddick a déclaré que c’était l’un des « meilleurs matchs » qu’il avait jamais vus et le golfeur Sergio Garcia l’a décrit comme « hors de ce monde ».

Cher a même tweeté à ce sujet. Qui aurait même cru que la « déesse de la pop » était une fan de tennis !

Novak Djokovic contre Rafael Nadal en demi-finale masculine de Roland-Garros était-il le plus grand match jamais joué sur terre battue ? #Roland Garros – Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) 12 juin 2021

Lors de sa conférence de presse, Djokovic a déclaré qu’il s’agissait du « plus beau » match qu’il ait jamais joué à Paris.

Le numéro 1 mondial a déclaré: « Certainement le meilleur match auquel j’ai participé à Roland Garros pour moi, et les trois meilleurs matchs que j’ai jamais joués dans toute ma carrière, compte tenu de la qualité du tennis, jouant mon plus grand rival sur le court où il a eu tellement de succès et a été la force dominante au cours des 15 dernières années et plus, et l’atmosphère, qui était complètement électrique.

« Juste une de ces nuits et matchs dont vous vous souviendrez pour toujours. »

0:56 Djokovic a battu le 13 fois champion Nadal dans une rencontre classique pour réserver une place en finale de Roland-Garros Djokovic a battu le 13 fois champion Nadal dans une rencontre classique pour réserver une place en finale de Roland-Garros

Le grand Espagnol s’est lancé dans la compétition après avoir remporté 105 de ses 107 matches précédents sur la terre battue parisienne, ne s’inclinant que contre Robin Soderling au quatrième tour de Roland-Garros en 2009 et Djokovic lors des huit derniers il y a six ans.

Il avait remporté ses 13 demi-finales précédentes mais, lors d’un 58e match entre les deux qui, pour trois sets, a peut-être dépassé tous ceux qui l’avaient précédé, Djokovic a trouvé les réponses au plus grand défi du sport pour remporter un classique instantané 3-6 6 -3 7-6 (7-4) 6-2.

La plus grande joie de la soirée est venue avec l’annonce que les fans, qui devaient être expulsés pour se conformer au couvre-feu de 23 heures à Paris, étaient en fait autorisés à rester.

Los tenistas jugamos al mismo deporte que ellos dos? 😂🎾 – diego schwartzman (@dieschwartzman) 11 juin 2021

L’Open de France et les autorités locales avaient rapidement changé de vitesse… un chant « Merci Macron » faisant référence au président français, Emmanuel Macron a résonné autour du Court Philippe Chatrier avant une interprétation passionnée de La Marseillaise.

Une foule de 5 000 personnes a pu assister à un troisième set de tennis obscène

Djokovic a sauvé un point de set à 5-6 dans un troisième set charnière plein de rallyes envoûtants avant de prendre le tie-break. Il a ensuite réussi les six derniers matchs du match pour porter son record sur son rival Nadal à 30-28.

Incroyablement, Djokovic est le premier joueur en 116 matches à battre Nadal au meilleur des cinq sets sur terre battue après avoir perdu le premier match.

Le niveau de tennis qui @Rafael Nadal et @DjokerNole joué est hors de ce monde !! Félicitations pour un match bien joué messieurs 💯🙌🏼 – Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 11 juin 2021

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait de battre Nadal lors d’un Grand Chelem qu’il possède presque exclusivement depuis 2005, Djokovic a déclaré que c’était difficile à exprimer.

« Je veux dire, il a été le joueur le plus dominant de l’histoire de Roland Garros. Il a perdu deux, maintenant trois fois, dans toute sa carrière ici », a déclaré Djokovic.

« Le nombre de victoires qu’il a remportées sur ce terrain est incroyable. Chaque fois que vous entrez sur le terrain avec lui, vous savez que vous devez en quelque sorte gravir le mont Everest pour gagner.

« C’est juste l’un de ces matches dont je me souviendrai vraiment très longtemps, pas seulement parce que j’ai gagné le match mais à cause de l’atmosphère, l’occasion était très spéciale. »

0:24 Le règne de Nadal à Roland-Garros s’est terminé par Djokovic lors d’une demi-finale convaincante à Roland-Garros Le règne de Nadal à Roland-Garros s’est terminé par Djokovic lors d’une demi-finale convaincante à Roland-Garros

Nadal, toujours le plus magnanime des perdants, a déclaré : « C’est le sport, tu sais. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. J’ai essayé de faire de mon mieux.

« Ce n’était probablement pas ma meilleure journée là-bas. Ma position sur les tirs n’était pas si efficace. Contre un joueur comme lui qui prend le ballon tôt, je n’ai pas pu le sortir de ses positions, alors c’est (devient) très difficile.

« C’est vrai qu’il y a eu des points fous. Mais si tu veux gagner, tu ne peux pas faire ces erreurs. Bravo à lui. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android