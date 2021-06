Roland-Garros : Novak Djokovic bat Matteo Berrettini pour organiser la confrontation avec Rafael Nadal | Actualités Tennis

Djokovic est l’un des deux seuls joueurs à avoir remporté la victoire sur Nadal à Roland-Garros

Novak Djokovic a défié une vaillante riposte de l’Italien Matteo Berrettini pour organiser une confrontation alléchante en demi-finale contre le 13 fois champion Rafael Nadal à Roland-Garros.

Pour la première fois à Roland-Garros cette année, 5 000 spectateurs étaient présents pour la soirée phare, bien qu’ils aient été contraints de partir à mi-chemin du quatrième set, le match dépassant le couvre-feu parisien de 23 heures.

Djokovic menait 2-1 dans les sets et menait 3-2 lorsque le jeu a été brièvement suspendu, alors que certains fans du court Philippe-Chatrier ont exprimé leur mécontentement face à la décision, raillant et scandant: « Nous avons payé, nous resterons ».

Berrettini menaçait un retour improbable après avoir remporté le bris d’égalité du troisième set, et Djokovic semblait en danger d’être impliqué dans un autre set de cinq sets contre un adversaire italien, après être revenu de deux sets pour vaincre Lorenzo Musetti, 19 ans, dans le dernier 16.

Djokovic vs Berrettini – Les Stats Djokovic Berrettini As dix 11 % de premier service 70% 65% Points de rupture enregistrés 3/3 5/9 Gagnants 44 55 Erreurs non forcées 19 51

Cependant, le numéro un mondial a défié une frappe brutale de Berrettini pour conclure une victoire 6-3 6-2 6-7 7-5 en 3 heures et 32 ​​minutes, pour organiser une confrontation à succès contre « The King of Clay ».

Cela promet d’être une lutte fascinante, les deux hommes poursuivant leurs propres tranches d’histoire. Pour Nadal, une 14e couronne record de Roland-Garros verra l’Espagnol usurper le décompte de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer.

Pendant ce temps, Djokovic vise à devenir le premier joueur de l’ère ouverte à avoir remporté les quatre tournois majeurs à plusieurs reprises, et sa victoire en quart de finale fait de lui le deuxième joueur derrière Federer à avoir participé à 40 demi-finales du Grand Chelem.

Djokovic en passe de créer l’histoire

Nadal a remporté sept de ses huit rencontres contre Djokovic à Roland-Garros

En entrant dans le concours, Djokovic avait sauvé 16 de ses 19 points de rupture rencontrés lors de l’événement de cette année, et cette astuce était visible dans les échanges d’ouverture.

Berrettini a conçu des balles de break lors de trois matchs distincts, mais n’a pas pu percer les défenses de Djokovic, et le Serbe a profité de son opportunité de break solitaire pour clore le match 6-3.

Après avoir résisté à la tempête du début, Djokovic a commencé à dominer les débats dans le deuxième set, affichant ses prouesses de retour remarquables pour briser deux fois de plus l’Italien au service.

Berrettini n’avait affronté que quatre points de rupture tout au long du tournoi, mais ses difficultés au service dans le deuxième set étaient révélatrices de la pression incessante exercée par le 18 fois champion du Grand Chelem.

Berrettini a remporté le bris d’égalité du troisième set

Djokovic a continué à forcer les erreurs avec son travail défensif remarquable et l’Italien regardait fixement le canon d’une sortie en deux sets, seulement pour se rallier dans un tie-break au troisième set à indice d’octane élevé.

Le pendule a basculé dans un briseur convaincant, mais des erreurs non forcées consécutives de Djokovic ont créé une ouverture et Berrettini, qui a frappé 23 vainqueurs dans le troisième set, a capitalisé avec reconnaissance pour réduire les arriérés.

Le joueur de 25 ans gagnait en confiance et prospérait avec le soutien de la foule partisane française, même si l’arrêt temporaire du jeu menaçait d’étouffer son élan.

À leur retour, Djokovic était pris à contre-pied et s’est blessé à la main gauche après avoir glissé sur la terre rouge, bien que pour le deuxième set consécutif, il soit resté serein sur son propre service.

Le jeu a été brièvement suspendu car les fans ont été contraints de partir en raison du couvre-feu de Covid-19 imposé par le gouvernement

Le joueur de 34 ans avait perdu ses six derniers tie-breaks contre l’opposition italienne et avec la perspective d’un autre en perspective, Djokovic a produit un jeu exquis pour sceller sa progression.

Berrettini – qui a joué avec beaucoup d’art et de puissance au cours des dernières étapes – a sauvé deux balles de match dans une finale captivante, mais Djokovic ne devait pas être nié.

Le champion 2016 a livré deux retours précis pour conclure la victoire et cela a déclenché des célébrations étonnantes de la part du Serbe, qui a compensé l’absence de fans avec ses rugissements assourdissants.

