Roland-Garros : les matchs les plus mémorables de Novak Djokovic et Rafael Nadal avant leur demi-finale | Actualités Tennis

Novak Djokovic et Rafael Nadal s’affronteront pour la 58e fois en demi-finale de Roland-Garros ce vendredi. L’Espagnol possède un record en carrière de 105-2 à Roland-Garros. Le n°1 mondial est responsable d’une de ces défaites, peut-il recommencer ?

Djokovic mène 29-28 et cherche sa première victoire sur terre battue contre son grand rival en cinq ans (Rome, 2016). Mais jouer Nadal sur le court Philippe Chatrier est de loin le plus grand défi du sport.

Si le Serbe laisse Nadal aller de l’avant, il ne pourra peut-être pas l’arrêter. Le champion à 13 reprises a peut-être vu sa séquence de victoires consécutives de 36 sets se terminer entre les mains de Diego Schwartzman, mais l’Espagnol est un remarquable favori en Grand Chelem, avec un record de 251-5 lors de la victoire du premier set. .

Un avertissement pour Djokovic, Nadal a une fiche de 13-0 en demi-finale de Roland Garros. Il mène également le n°1 mondial 19-7 sur terre battue et il a une fiche de 7-1 à Paris avec la victoire de Djokovic 7-5 6-3 6-1 en quart de finale en 2015. Réitérera-t-il ce fameux exploit sur terre battue ?

Ici, nous choisissons cinq de leurs batailles les plus mémorables…

2009, finale du Masters de Madrid, Nadal a gagné 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (11-9)

Nadal a remporté une finale palpitante de l’Open de Madrid contre Djokovic en 2009

La Caja Magica a été le théâtre de l’un des plus grands matchs en trois sets de l’histoire du tennis masculin. Djokovic visait sa première victoire sur Nadal sur terre battue et détenait trois balles de match mais, après quatre heures et deux minutes, c’est l’Espagnol qui s’est imposé.

2010, finale de l’US Open, Nadal a gagné 6-4 5-7 6-4 6-2

Djokovic et Nadal s’embrassent après que l’Espagnol a remporté son premier Grand Chelem à New York

Leur premier affrontement final majeur a vu Nadal gagner en quatre sets pour terminer la carrière du Grand Chelem. Djokovic avait remporté une demi-finale épique contre Roger Federer et n’a finalement pas pu rivaliser avec son rival, alors que, peut-être dans un présage pour ce tournoi, un solide service de l’Espagnol était un facteur clé.

Djokovic vs Nadal : l’histoire de la cassette Djokovic Nadal 34 ÂGE 35 serbe NATIONALITÉ Espanol Marian Vajda/Goran Ivanisevic ENTRAÎNEUR Carlos Moya 6 pieds 2 pouces LA TAILLE 6 pi 1 po 1 CLASSEMENT MONDIAL 3 83 TITRES DE CARRIÈRE 88 148 millions de dollars L’ARGENT DES PRIX DE CARRIÈRE 124,5 millions de dollars 18 TITRES DU GRAND CHEMBLE 20 Gagnant (2016) MEILLEUR OUVERT DE FRANCE Lauréat (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020) 29 VICTOIRES EN FACE À FACE 28

2012, finale de l’Open d’Australie, Djokovic a gagné 5-7 6-4 6-2 6-7 (5-7) 7-5

Djokovic nous a fourni l’une des images les plus emblématiques après avoir remporté une finale de marathon à Melbourne

C’était un concours qu’on ne peut pas oublier. Les deux hommes se sont affrontés jusqu’à l’épuisement pendant cinq heures et 53 minutes, la plus longue finale du Grand Chelem de l’histoire. Des chaises ont été sorties afin qu’elles n’aient pas à se tenir debout pendant la cérémonie de remise des trophées.

2013, Roland-Garros demi-finale, Nadal a gagné 6-4 3-6 6-1 6-7 (3-7) 9-7

Nadal s’est imposé à Roland-Garros, bien qu’il ait été poussé à bout sur sa surface préférée par Djokovic

Djokovic s’était rapproché de Nadal à Roland Garros et c’est le match qui les a vus se rencontrer sur un pied d’égalité. Djokovic a mené par une pause dans le décideur alors qu’il poursuivait le titre qu’il voulait plus que tout autre, mais a été pénalisé pour s’être penché au-dessus du filet à un moment clé et n’a pas pu tenir.

2018, demi-finale de Wimbledon, Djokovic a gagné 6-4 3-6 7-6 (11-9) 3-6 10-8

Djokovic a remporté une classique de Wimbledon entre les deux en 2018

Ce fut un autre classique joué sur deux jours en raison de la bataille épique entre Kevin Anderson et John Isner qui l’a précédé. Lorsque le jeu a été interrompu pour la nuit, Djokovic avait remporté un troisième set qu’il semblait prêt à perdre. Nadal a cassé deux fois dans le quatrième set pour envoyer l’affrontement dans un cinquième set qui a eu beaucoup de rebondissements jusqu’à ce que le Serbe convertisse sa deuxième balle de match pour devancer un décideur dramatique.

L’Espagnol a démoli Djokovic pour la perte de sept matchs à Roland-Garros l’année dernière

Leur dernière rencontre en Grand Chelem a eu lieu lors de la finale des Internationaux de France 2020, que Nadal a remporté contre son challenger de longue date, 6-0 6-2 7-5, qui a remporté un 13e titre record et un 20e Grand Chelem. dans l’ensemble pour l’Espagnol.

