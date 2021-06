Roland-Garros : le double masculin testé positif au COVID-19 et retiré du tirage | Actualités Tennis

Les têtes de série croates Nikola Mektic (à gauche) et Mate Pavic ont été remplacés lors du tirage au sort du double masculin à Roland-Garros

Une paire de double messieurs a été retirée du tirage de Roland-Garros après avoir été testée positive au COVID-19, a annoncé mercredi la Fédération française de tennis (FFT).

Les organisateurs du tournoi ont déclaré que les deux joueurs faisaient partie de la même équipe mais n’ont pas nommé la paire.

Les têtes de série croates Mate Pavic et Nikola Mektic, qui auraient été les grands favoris pour le titre, ont été remplacés au tirage au sort par le duo espagnol Pedro Martinez et Pablo Andujar.

Une autre paire espagnole, Feliciano Lopez et Jaume Munar, qui devait affronter Mektic et Pavic, a également disparu du tableau et de l’ordre de jeu, pour être remplacés par des remplaçants encore inconnus.

Un communiqué disait : « Les organisateurs du tournoi de Roland-Garros confirment que deux joueurs du tirage au sort du double messieurs, dans la même équipe, ont été testés positifs pour COVID-19.

« Conformément au protocole de santé et de sécurité publiques du tournoi, la paire a été retirée du tirage au sort, qui a commencé hier, et les deux joueurs placés en quarantaine. Ils seront remplacés par la première équipe de la liste alternative.

« Depuis le début du tournoi, 2 446 tests ont été effectués sur des joueurs et leurs équipes. C’est la première fois que les organisateurs du tournoi doivent retirer des joueurs, conformément à leur protocole sanitaire. »

Le Britannique Jamie Murray et son partenaire Bruno Soares sont déjà qualifiés pour le deuxième tour, tandis que Cam Norrie et Jonny O’Mara sont sortis après avoir perdu contre la paire française Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Les troisièmes têtes de série Joe Salisbury et Rajeev Ram affronteront Salvatore Caruso et Alejandro Davidovich Fokina jeudi.

