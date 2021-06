Roland-Garros : la Tchèque non classée Barbora Krejcikova bat Anastasia Pavlyuchenkova pour remporter le titre en simple féminin | Actualités Tennis

Barbora Krejcikova devient championne du Grand Chelem pour la première fois après avoir remporté Roland-Garros

La course de rêve de Barbora Krejcikova à Roland-Garros s’est terminée par une victoire éclatante alors qu’elle remportait son premier titre du Grand Chelem après avoir battu Anastasia Pavlyuchenkova lors de la finale du simple dames de samedi.

La Tchèque, classée 33e au monde, a remporté le trophée Suzanne Lenglen après avoir battu la Russe Pavlyuchenkova 6-1 2-6 6-4.

Krejcikova, 25 ans, a été entraînée plus tôt dans sa carrière par l’ancienne championne de Wimbledon Jana Novotna, décédée d’un cancer en 2017 à l’âge de 49 ans.

Dans un discours de victoire émouvant, elle a déclaré: « C’est vraiment difficile de mettre les mots en place en ce moment parce que je ne peux pas croire ce qui vient de se passer. Je ne peux pas croire que j’ai réellement gagné un Grand Chelem.

« Je traversais une période très difficile lorsque Jana décédait. J’étais la plupart du temps avec elle et je voulais vraiment vivre cela parce que je sentais que cela allait me rendre vraiment forte. Ses derniers mots étaient à peu près juste profiter et essayez simplement de gagner un Grand Chelem.

« Je sais que de quelque part, elle s’occupe de moi et tout cela est à peu près parce qu’elle s’occupe de moi de là-haut.

« C’est incroyable que j’aie eu la chance de la rencontrer et qu’elle ait été une telle inspiration pour moi. Elle me manque vraiment mais j’espère qu’elle est heureuse en ce moment. »

Sa percée est arrivée à Roland-Garros l’année dernière, lorsqu’une course au quatrième tour l’a aidée à entrer dans le top 100, et elle n’a pas regardé en arrière, remportant son premier titre en simple WTA à Strasbourg à la veille de ce tournoi.

Avec sa 12e victoire consécutive, Krejcikova, qui ne dispute que son cinquième tableau principal en simple du Grand Chelem, grimpera à la 15e place du classement après être devenue la troisième championne féminine non classée à Paris

Krejcikova, qui souhaitait rejoindre Jelena Ostapenko et Iga Swiatek en tant que récents champions non classés à Roland-Garros, a perdu son service lors du match d’ouverture, mais a ensuite réussi six d’affilée pour remporter le premier set en 31 minutes.

Dix-sept des 19 dernières finales du simple dames de Roland Garros avaient été remportées par la joueuse qui avait remporté le premier set, et c’est le jeu le plus compact de la Tchèque qui a mieux résisté dans le plus grand match de leurs deux vies.

Pavlyuchenkova, qui a atteint un sommet en carrière n ° 11 il y a un peu plus de 10 ans, a fait face à un autre point de rupture lors du match d’ouverture du deuxième set, mais elle l’a sauvé et a arrêté la série de six matchs contre elle.

Cela s’est avéré être un tournant, la Russe s’installant rapidement dans la compétition et commençant à faire de gros dégâts avec ses gros coups de fond pour ouvrir une avance confortable.

Pour la sixième année consécutive, Roland Garros compte un premier champion du Grand Chelem. 2016 : Garbine Muguruza

2017 : Jelena Ostapenko

2018 : Simona Halep

2019 : Ashleigh Barty

2020 : Iga Swiatek

2021 : Barbora Krejcikova – US Open de tennis (@usopen) 12 juin 2021

Cependant, lors du septième match, Pavlyuchenkova a réagi avec une grimace et lui a saisi la cuisse gauche. Elle a pris un temps mort médical au changement d’extrémité pour le faire enregistrer.

Cela n’a pas semblé affecter indûment la joueuse de 29 ans, car un revers poussé sur la ligne lui a donné le set.

Krejcikova vs Pavlyuchenkova: Statistiques du match Krejcikova Statistiques de match Pavlyuchenkova 2 As 2 5 Doubles fautes 1 55% Pourcentage de victoire au 1er service 49% 55% Pourcentage de victoire au 2e service 48% 6/14 Points de break gagnés 5/12 34 Total des gagnants 23 31 Erreurs non forcées 16 85 Total des points gagnés 75

Krejcikova avait perdu son timing et a donné une rare explosion négative après que Pavlyuchenkova ait tenu dans le match d’ouverture du set décisif.

Mais Pavlyuchenkova a commencé à sembler mal à l’aise au service en particulier, et Krejcikova en a profité avec une pause pour 4-3, puis une attente pour la laisser à un match.

Krejcikova, qui aura également une chance de remporter le titre en double aux côtés de Katerina Siniakova dimanche, a montré des signes de nervosité lorsqu’elle a raté deux balles de match sur le service de Pavlyuchenkova avant de commettre une double faute sur le troisième.

Mais le quatrième, la Russe a été longue et la Tchèque avait l’air complètement abasourdie alors qu’elle levait les bras en l’air.

Toutes nos félicitations @BKrejcikova, le premier titre en simple du Grand Chelem est un sentiment incroyable. Qu’il y en ait beaucoup plus pour vous. 🚀 – Rod Laver (@rodlaver) 12 juin 2021

S’adressant à la foule, Pavlyuchenkova a déclaré: « Depuis que j’étais une petite fille, je pensais que si un jour je me tenais ici, je préparais le discours tout le temps quand j’étais petite, ce que je dirais.

« Pour le moment, je n’ai pas de mots, j’ai oublié tout ce que je préparais.

« Félicitations à Barbora. Je ne sais vraiment pas comment vous avez ce courage et cette puissance en jouant en double et en simple car honnêtement, dans le dernier point, je pense que j’étais mort.

« Bravo, continuez en double demain. Je ne vous dirai pas au revoir, je pense que je vous reverrai plus tard et maintenant je vais insister pour plus. »

