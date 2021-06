Roland-Garros : la survivante du cancer Carla Suarez Navarro voulait jouer à Roland-Garros « une dernière fois » avant sa retraite | Actualités Tennis

Carla Suarez Navarro a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin en septembre

Carla Suarez Navarro dit qu’elle a « reçu beaucoup d’amour » de ses collègues professionnels à Roland Garros après son retour au tribunal après un traitement contre le cancer réussi.

Son retour inspirant s’est terminé par une défaite 3-6 7-6 (7-4) 6-4 contre Sloane Stephens lors du premier tour de Roland-Garros mardi.

C’était le premier match de la joueuse de 32 ans depuis Doha en février dernier, Suarez Navarro révélant en septembre qu’elle avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin.

L’Espagnole avait initialement prévu de prendre sa retraite fin 2020 mais, avec la pandémie de coronavirus arrêtant la tournée puis sa bataille hors du terrain, elle a décidé de continuer pour une autre saison.

Elle a annoncé en avril qu’elle avait terminé son traitement et obtenu le feu vert, et s’est immédiatement mise à préparer son retour en Grand Chelem.

Pendant longtemps, cela a semblé être un retour gagnant, Suarez Navarro remportant le premier set et servant pour le match à 5-4 dans le deuxième. Mais Stephens, ancienne finaliste de Roland-Garros, a retrouvé sa forme quand elle en avait besoin et s’est battue pour la victoire.

La grande déception était que le couvre-feu de 21 heures à Paris signifiait que Suarez Navarro a fait ses adieux à un court vide Philippe Chatrier, avec Stephens l’applaudissant hors du court.

Suarez Navarro a déclaré: « Ce fut une longue période, des moments vraiment difficiles. Des mois difficiles. Mais chaque fois que j’avais en tête que je voulais être ici, je voulais revenir. Roland Garros est l’un de mes tournois préférés, alors je avait-il vraiment été clair que mon premier tournoi serait celui-ci.

« Ensuite, j’ai essayé de me préparer pour mon meilleur tennis possible. Évidemment, j’ai besoin de plus de temps, mais j’ai passé un bon moment cette semaine à m’entraîner, j’avais un bon niveau dans mon match.

« Bien sûr, je me sentais fatigué à la fin. Je savais que si je ne terminais pas le match en deux sets, ce serait si difficile pour moi. Mais je suis vraiment fier aussi de moi et vraiment heureux d’avoir le chance de jouer ici une dernière fois. »

Carla je suis tellement heureuse d’avoir partagé court avec toi et de te voir en bonne santé avec nous à Paris !! Tu es une inspiration et nous sommes tous tellement heureux de te revoir en tournée. Bienvenue chez vous ❤️ pic.twitter.com/s3IxPNJ9rr – sloanestephens (@SloaneStephens) 1 juin 2021

Suarez Navarro n’avait pas joué de tournoi depuis Doha en février dernier, mais elle a dit qu’elle avait reçu beaucoup de soutien de la part d’autres joueurs dans les vestiaires : « Je suis vraiment heureuse d’être à nouveau ici avec tous. Ouais. Je reçois beaucoup d’amour de leur part. »

Elle a ajouté: « Jusqu’au 1er mars de cette année, je ne pouvais pas m’entraîner à fond. J’ai commencé à jouer avec des balles molles, j’ai commencé à jouer pendant 20 minutes. Ensuite, chaque jour, je vais mieux. J’ai joué un peu plus.

« Bien sûr, c’était difficile. Mon corps a ressenti beaucoup de changements au cours de ces mois. Mais j’ai fait tout ce que j’ai pu pour être ici. »

