Roland-Garros : Jamie Murray critique la Fédération Française de Tennis pour la distribution de prize money et de bulles d’hôtels Actualités Tennis

Jamie Murray a critiqué la Fédération française de tennis pour son traitement des joueurs de double et le manque de prix en argent à Roland Garros.

Si Murray avait perdu son match de double au premier tour mardi, il n’aurait reçu que 5 750 euros (environ 5 000 £) de prix en argent, contre 60 000 euros (plus de 51 600 £) pour les perdants du premier tour en simple.

Globalement, les prix en double sont en baisse de près d’un quart par rapport au tournoi de l’année dernière, tandis que les prix en simple n’ont baissé que de six pour cent.

« Je pense que c’est vraiment chiant, pour être honnête », a déclaré Murray. « C’est la première fois que je pense que le Grand Chelem s’éloigne de la distribution des prix en argent, ce qui, je pense, crée un dangereux précédent pour le jeu de double.

« Nous arrivons déjà à ces tournois et le ratio est d’environ 88-12 (pour cent en faveur des simples), 89-11, 90-10. Que pouvons-nous abandonner de plus ?

« Maintenant, je joue ce tournoi et je dois gagner cinq matchs pour me qualifier pour une finale du Grand Chelem contre les meilleurs joueurs du monde afin de faire la même chose qu’un gars qui vient et perd au premier tour de les célibataires.

« Je ne pense pas que ce soit juste. Je ne penserai jamais que ce soit juste. Je pense que la Fédération française de tennis doit savoir que ce n’est pas juste. »

La FFT a été contactée pour commentaires.

Murray a également souligné son mécontentement face à l’hôtel dans lequel les joueurs doubles sont tenus de rester dans le cadre des protocoles de coronavirus, le décrivant sur Twitter comme des « toilettes absolues ».

Après une victoire au premier tour avec son partenaire brésilien Bruno Soares sur la paire britannique Dominic Inglot et Luke Bambridge, Murray a déclaré: « Si c’était des temps normaux et que vous pouviez choisir votre hôtel, personne ne séjourne dans cet hôtel. Je comprends que vous ne pouvez pas rester au Ritz avec 500 personnes mais, pour moi, ce n’est pas une super configuration. »

Murray a admis qu’il avait lutté avec la vie coincée dans des bulles stériles, ce qui se poursuivra lorsqu’il rentrera chez lui pour la saison sur gazon bien qu’il vive à cinq minutes de Wimbledon.

« Je fais mieux que Bruno », a-t-il déclaré. « Cela dure depuis si longtemps maintenant et c’est juste frustrant. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous jouez votre match et vous retournez à l’hôtel et vous vous asseyez simplement là et regardez les murs et pensez au match parce que il n’y a rien d’autre à faire.

« Vous ne pouvez pas aller dîner avec vos amis. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous normalement parce que c’est juste difficile de voler, c’est sacrément cher de rentrer à la maison maintenant parce que vous devez payer pour les tests COVID.

« Cela n’a pas été très amusant récemment, mais c’est évidemment plus difficile si vous perdez et que vous ne gagnez pas de matchs, ce que je n’ai pas fait. »

