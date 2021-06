Roland-Garros : Iga Swiatek, Maria Sakkari, Coco Gauff et Barbora Krejcikova scellent toutes les quarts de finale | Actualités Tennis

Iga Swiatek est restée sur la bonne voie pour défendre avec succès son titre à Roland-Garros

Iga Swiatek est restée sur la bonne voie pour défendre avec succès son titre à Roland-Garros en organisant une confrontation en quart de finale avec Maria Sakkari, tandis que Coco Gauff est devenue la plus jeune femme à atteindre les huit derniers d’un Grand Chelem depuis 2006.

Une semaine après son 20e anniversaire, Swiatek est dans la position inattendue d’être la joueuse la plus expérimentée dans le domaine en termes de succès majeurs après avoir remporté son premier titre ici l’année dernière.

La victoire 6-3 6-4 de la Polonaise sur Marta Kostyuk, 18 ans, a prolongé sa série de victoires à Roland-Garros à 11 matchs consécutifs et 22 sets – pas tout à fait le territoire de Rafael Nadal mais extrêmement impressionnant pour un si jeune joueur.

Swiatek n’est pas seulement la seule joueuse du tableau féminin à avoir remporté un titre du Grand Chelem, mais la seule à avoir dépassé les quarts de finale, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit une grande favorite.

La huitième tête de série a déclaré: « Sa défense était folle, j’ai donc dû la terminer plusieurs fois. Je ne suis pas Rafa mais mes approches sont également assez difficiles mais elle devenait partout, alors bravo à elle car l’avenir est devant elle. Espérons que il y aura beaucoup plus de réunions comme ça.

« Je suis assez content d’être à la fois en double et en simple en quart de finale parce que c’est un grand exploit. J’ai gagné l’année dernière mais être toujours en quart de finale d’un Grand Chelem n’est pas une chose quotidienne, donc je Je suis vraiment fier de faire le bien. »

La quatrième tête de série Sofia Kenin est devenue le dernier grand nom à sortir du tirage au sort féminin, s’inclinant 6-1 6-3 contre la star grecque Sakkari.

Kenin, le finaliste battu l’an dernier, était la tête de série la plus élevée du tournoi et avait retrouvé une certaine forme à Paris après une saison difficile.

Mais ce n’était pas une bonne journée pour l’Américain, qui a purgé neuf doubles fautes et n’a pas pu égaler la régularité de Sakkari, qui s’est qualifié pour la première fois en quart de finale du Grand Chelem.

Coco Gauff est une ancienne championne junior de Roland-Garros et maintenant elle est quart de finaliste du Grand Chelem

Adolescent Gauff a innové en atteignant son premier quart de finale du Grand Chelem.

À 17 ans et 86 jours, Gauff est la plus jeune femme à atteindre les huit derniers d’un Chelem en simple depuis Nicole Vaidisova, qui avait 17 ans et 44 jours lorsqu’elle a disputé les quarts de finale de Roland-Garros en 2006.

Gauff a fait sensation lorsqu’elle a atteint le quatrième tour à Wimbledon il y a deux ans et a répété l’exploit à l’Open d’Australie en 2020.

Maintenant, elle a fait mieux et, si sa forme dans une victoire 6-3 6-1 sur Ons Jabeur est quelque chose à voir, elle est une prétendante légitime au titre.

Gauff a été en excellente forme sur la terre battue européenne, remportant un titre à Parme et atteignant un sommet en carrière de 25 dans le monde.

« Je suis super heureuse d’avoir pu atteindre mon premier quart de finale », a déclaré Gauff dans son interview sur le terrain alors qu’elle devenait la plus jeune Américaine à atteindre un quart de finale majeur depuis Venus Williams à l’US Open 1997. « J’ai très bien joué aujourd’hui, donc j’en suis content. »

« Parme m’a donné beaucoup de confiance, surtout sur terre battue – mon premier titre sur terre battue – donc venir ici m’a donné beaucoup de confiance et m’a beaucoup appris sur la façon de clore les matches et de gérer la pression sur les points importants. »

L’Américain Gauff, qui a remporté le titre junior à Roland-Garros il y a trois ans, n’a pas encore perdu un set en simple.

Barbora Krejcikova a dépassé l’ancien finaliste de Roland-Garros Sloane Stephens dans un affrontement de joueurs non classés

Gauff jouera le tchèque Barbora Krejcikova après avoir atteint les quarts de finale avec une victoire dominante 6-2 6-0 sur l’ancienne finaliste Sloane Stephens.

Krejcikova est mieux connue en tant que joueuse de double, mais elle a gravi les échelons en simple et est maintenant sur une série de neuf victoires après avoir remporté un titre WTA à Strasbourg.

