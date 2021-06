Roland-Garros : Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev progressent tous à Paris | Actualités Tennis

Daniil Medvedev détenait un record de 0-4 à Roland Garros avant cette année, mais était solide comme un roc contre Reilly Opelka alors qu’il poursuivait sa tentative de se hisser au premier rang du classement ATP.

Daniil Medvedev a poursuivi sa nouvelle affinité pour la terre battue de Roland Garros avec une victoire en deux sets sur le géant américain Reilly Opelka, tandis que Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev ont également progressé.

N’ayant pas remporté de match à Roland-Garros avant cette année, le Russe Medvedev n’a perdu qu’un seul set en trois matchs, son dernier succès étant une victoire 6-4 6-2 6-4 sur Opelka.

Le joueur de 23 ans est encore plus grand que John Isner à 6 pieds 11 pouces et aime jouer sur terre battue, mais c’était le jour de Medvedev, le Russe tirant 28 vainqueurs et brisant le service d’Opelka cinq fois pour passer aux 16 derniers.

« Clay à Roland Garros se sent bien cette année », a déclaré Medvedev. « Comme je l’ai dit après le premier tour, je sais maintenant que pour me battre, les gars doivent bien jouer. Je suis vraiment content de mon jeu et de mon retour aujourd’hui, car j’ai en fait touché plus d’as que lui. C’est une grande réussite. «

Medvedev rencontrera ensuite le Chili Cristian Garin après que le spécialiste de la terre battue de la 22e tête de série ait battu l’Américain Marcos Giron 6-1 5-7 6-2 6-2.

Stefanos Tsitsipas a battu John Isner pour atteindre le quatrième tour de Roland-Garros sous les lumières de Roland Garros

Stefanos Tsitsipas déjoué la puissance de feu de John Isner pour passer sous les feux du court Philippe Chatrier.

L’Américain Isner a joué un premier set brillant avant que le Grec n’épuise son adversaire pour l’emporter 5-7 6-3 7-6 (7-3) 6-1 et organiser un affrontement avec la 12e tête de série espagnole. Pablo Carreno Busta.

Tsitsipas a déclaré: « C’est un grand gars qui frappe des coups incroyables. Je peux apprendre beaucoup en jouant contre lui, c’est l’un des gars les plus difficiles à jouer. Son service est évidemment un gros obstacle.

« Je n’ai pas pris le meilleur départ. Les choses ont commencé à évoluer dans le deuxième set, j’ai commencé à trouver mes retours, à sentir mon jeu un peu mieux depuis la ligne de fond. Je pense que ma tête s’est nettoyée et m’a conduit à cette victoire importante . »

Un match incroyable sur le court 14 a vu l’Espagne Alejandro Davidovitch Fokina voir la 15e tête de série Casper Ruud 7-6 (7-3) 2-6 7-6 (8-6) 0-6 7-5 après quatre heures et 35 minutes.

Ruud avait atteint au moins les demi-finales de ses quatre tournois précédents et était considéré comme un cheval noir, mais c’est Davidovich Fokina qui est arrivé en tête, sauvant un point de rupture dans le dernier match avec un service sous les bras.

Alexander Zverev jouera le prochain Kei Nishikori renaissant

sixième tête de série allemande Alexandre Zverev a battu Laslo Djere 6-2 7-5 6-2 après un retour remarquable dans le deuxième set pour organiser un affrontement avec les 16 derniers Kei Nishikori.

Zverev s’est retrouvé 5-2 au deuxième set lorsqu’il est revenu en forme pour remporter cinq matchs d’affilée.

La star japonaise Nishikori a progressé après que son adversaire, le Suisse Henri Laaksonen, se soit retiré sur blessure, mené 7-5.

Federico Delbonis s’est qualifié pour le quatrième tour d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière après une victoire 6-4 6-1 6-3 contre Fabio Fognini, 27e tête de série italienne, qui a commis 53 fautes directes.

